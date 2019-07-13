Василий Герасимов: «Контролируя других, надо самому следовать моральным принципам, быть примером для тех, кого проверяешь»

Источник материала: Полымя





Специальный проект к 25-летию Комитета госконтроля.

Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Николаевич Герасимов в 2013–2016 годах возглавлял Комитет госконтроля Гродненской области. Сегодня первый заместитель руководителя контрольного ведомства республики, бывая на Гродненщине, не только ставит перед Комитетом области задачи и спрашивает за их выполнение, но и искренне интересуется успехами коллег, работой, которую он знает изнутри.

В рамках совместного проекта Комитета госконтроля Гродненской области и газеты «Гродзенская праўда» о руководителях КГК области сегодня герой нашей публикации – Василий Герасимов.

– Василий Николаевич, каким был ваш путь в контрольное ведомство?

– Окончив Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение», начал трудовую деятельность в должности главного специалиста отдела законодательства Управления законодательства и международных отношений Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь, затем был назначен начальником этого отдела, а через год – начальником Управления обеспечения надзора и обобщения судебной практики Высшего Хозяйственного суда Беларуси. С 2003 года мой трудовой путь связан с Комитетом гос-контроля. Работал начальником главного экспертно-правового управления Комитета госконтроля Республики Беларусь, в 2013–2016 годах – председателем КГК Гродненской области. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой». С 2016 по сентябрь 2018 года был помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Брестской области.

– У вас огромный опыт работы в Комитете государственного контроля. Какие сегодня задачи стоят перед контрольным ведомством, на что обращено пристальное внимание?

– Одна из главных задач – жесткий контроль за использованием бюджетных средств. Особое внимание выполнению поручений Главы государства, в том числе своевременности выплаты заработной платы, трудоустройству граждан на новые рабочие места. Приоритетным является контроль за законным и эффективным использованием государственного имущества, наведением порядка на земле и территориях организаций. Отдельное внимание уделяется обращениям граждан, а также профилактическим направленностям. Активно проводятся мониторинги и аудиты эффективности, по результатам которых субъектам предлагается устранить нарушения в добровольном порядке. В соответствии с Указом Главы государства «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» Комитет госконтроля также занимается координацией деятельности контролирующих органов, формированием плана выборочных проверок с целью упорядочения контрольной деятельности и исключения необоснованного вмешательства в работу хозяйствующих субъектов.

– На совещании об итогах проверки деятельности Комитета госконтроля республики в 2016 году Глава государства подчеркнул: «Во всем надо действовать аккуратно и справедливо, по принципу «не навреди». Насколько удается работать в этом ключе?

– Полагаю, что удается. Ведь проверить предприятие, дать ему огромный штраф и тем самым загнать его в угол – никому не надо. Это рабочие места, там трудятся люди, получают заработную плату и содержат свои семьи. Поэтому мы стараемся индивидуально подходить к каждой ситуации. У нас такая возможность есть. Наказание наказанию рознь: от предупреждения до серьезных штрафов и возбуждения уголовных дел. Да, где-то приходится наказывать, в другом случае, наоборот, обращаемся в органы исполнительной власти, чтобы навели порядок.

– То есть главная задача – добиться эффективности работы предприятия?

– Сейчас мы больше работаем, как правило, с должностными лицами, то есть с конкретным человеком, который допустил эти нарушения. Когда применяешь штраф к предприятию, наказываешь весь коллектив, в том числе и людей, которые не имели к этому никакого отношения. Да и законодательство позволяет в зависимости от ситуации применять меры административной ответственности дифференцированно. Бывает злой умысел, а есть простые человеческие ошибки. Стараемся в таком случае ограничиваться минимальным наказанием или при наличии оснований не наказывать. А есть ситуации, когда поступаем жестко. Ошибиться может каждый, главное не допустить системных нарушений.