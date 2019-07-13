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Василий Герасимов: «Контролируя других, надо самому следовать моральным принципам, быть примером для тех, кого проверяешь»

14.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Василий Герасимов: «Контролируя других, надо самому следовать моральным принципам, быть примером для тех, кого проверяешь»

Специальный проект к 25-летию Комитета госконтроля.

Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Николаевич Герасимов в 2013–2016 годах возглавлял Комитет госконтроля Гродненской области. Сегодня первый заместитель руководителя контрольного ведомства республики, бывая на Гродненщине, не только ставит перед Комитетом области задачи и спрашивает за их выполнение, но и искренне интересуется успехами  коллег, работой, которую он знает изнутри.
В рамках совместного проекта Комитета госконтроля Гродненской области и газеты «Гродзенская праўда» о руководителях  КГК области сегодня герой нашей публикации – Василий Герасимов.
– Василий Николаевич, каким был ваш путь в контрольное ведомство? 
Василий Герасимов: «Контролируя других, надо самому следовать моральным принципам, быть примером для тех, кого проверяешь»

– Окончив Белорусский государственный университет по специальности «Правоведение»,  начал трудовую деятельность в должности главного специалиста отдела законодательства Управления законодательства и международных отношений Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь, затем был назначен начальником этого отдела, а через год – начальником Управления обеспечения надзора и обобщения судебной практики Высшего Хозяйственного суда Беларуси. С 2003 года мой трудовой путь связан с Комитетом гос-контроля. Работал начальником главного экспертно-правового управления Комитета госконтроля Республики Беларусь, в 2013–2016 годах – председателем КГК  Гродненской области. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой». С 2016 по сентябрь 2018 года был помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Брестской области.

– У вас огромный опыт работы в Комитете государственного контроля. Какие сегодня задачи стоят перед контрольным ведомством, на что обращено пристальное внимание?
– Одна из главных задач – жесткий контроль за использованием бюджетных средств. Особое внимание выполнению поручений Главы государства, в том числе своевременности выплаты заработной платы, трудоустройству граждан на новые рабочие места. Приоритетным является контроль за законным и эффективным использованием государственного имущества, наведением порядка на земле и территориях организаций. Отдельное внимание уделяется обращениям граждан, а также профилактическим направленностям. Активно проводятся мониторинги и аудиты эффективности, по результатам которых субъектам предлагается устранить нарушения в добровольном порядке. В соответствии с Указом Главы государства «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» Комитет госконтроля также  занимается координацией деятельности контролирующих органов, формированием плана выборочных проверок с целью упорядочения контрольной деятельности и исключения необоснованного вмешательства в работу хозяйствующих субъектов.
 
– На совещании об итогах проверки деятельности Комитета госконтроля республики в 2016 году Глава государства подчеркнул: «Во всем надо действовать аккуратно и справедливо, по принципу «не навреди». Насколько удается работать в этом ключе?
– Полагаю, что удается. Ведь проверить предприятие, дать ему огромный штраф и тем самым загнать его в угол –  никому не надо. Это рабочие места, там трудятся люди, получают заработную плату и содержат свои семьи. Поэтому мы стараемся индивидуально подходить к каждой ситуации. У нас такая возможность есть. Наказание наказанию рознь: от предупреждения до серьезных штрафов и возбуждения уголовных дел. Да, где-то приходится наказывать, в другом случае, наоборот, обращаемся в органы исполнительной власти, чтобы навели порядок.
– То есть главная  задача – добиться эффективности работы предприятия?
– Сейчас мы больше работаем, как правило, с должностными лицами, то есть с конкретным человеком, который допустил эти нарушения. Когда применяешь  штраф к предприятию, наказываешь весь коллектив,  в том числе и людей, которые не имели к этому никакого отношения. Да и законодательство позволяет в зависимости от ситуации  применять меры административной ответственности дифференцированно. Бывает злой умысел, а есть простые человеческие ошибки. Стараемся  в таком случае ограничиваться минимальным наказанием или при наличии оснований не наказывать.  А есть ситуации, когда поступаем жестко. Ошибиться может каждый, главное  не допустить системных нарушений.
– Сегодня система контроля работает стабильно. Число проверок сократилось, а эффективность их выросла. Значит ли это, что удается сделать акцент на наиболее значимых направлениях?
– Если посмотреть статистику, с каждым годом число проверок уменьшается. Глава государства неоднократно нацеливал Комитет госконтроля: не надо идти туда,  где нет проблем, и  субъект хозяйствования нормально работает. Поэтому мы идем с проверкой  туда, где точно знаем: нарушения есть. Возможностей у нас достаточно с учетом того, что Комитет госконтроля работает, активно используя ресурсы финансовой милиции и финансовой разведки, и в тесном взаимодействии с силовыми ведомствами.
– Работа контролирующего ведомства нацелена также и на то, чтобы найти пути решения проблем. Удается это сделать?
– Самое главное в работе Комитета госконтроля – профилактика. Контроль ради контроля никому не нужен. Главное не допустить нарушений, создать условия, чтобы этого не происходило. Комитет работает и  на совершенствование законодательства. Проверили какой-то вопрос, видим проблему, соответственно вносим предложения, какие нормы надо прописать, чтобы впредь таких нарушений не было. А дальше вскрываем недостатки, обращаем внимание тех органов, которые за это отвечают.
– На слуху  проверки прошлых лет в сфере ЖКХ, которые позволили выявить неиспользуемые резервы, снизить себестоимость оказываемых услуг.  А какие сферы сегодня требуют пристального внимания, где необходимо навести порядок в соответствии с требованиями времени?
– Контроль за работой жилищно-коммунального хозяйства ведется постоянно, и со стороны не только КГК, но и Совета Министров, профильного министерства, органов власти на местах. Такая работа ведется планово. Отраслей, которые попадают в поле зрения контролирующего ведомства, немало. Значительное внимание со стороны контрольного органа требует промышленность, энергетика, строительный и агропромышленный комплексы и лесохозяйственная отрасль. Безусловно, останется на контроле и социальная сфера, которая постоянно волнует граждан, особенно медицина и образование.
– Каковы  критерии оценки работы Комитета госконтроля?
– Если говорить о количестве наложенных или взысканных  штрафов, то у нас такие критерии не применяются. Сегодня не только в КГК, но и во всех государственных органах максимально отходят от  количественных показателей. Ни к чему хорошему не придем, когда у контролера возникает желание приукрасить. Главное – вопросы, которые вскрываются. И одно дело вскрыть их, а вот решить – это совершенно другое. Ни один вопрос у нас не снимается с контроля, пока он не решен. Созданы базы данных, куда внесено все, начиная от поручений Главы государства до решений коллегий. Выработана система контроля за их безусловным выполнением.
– На ваш взгляд, каким должен быть работник Комитета госконтроля? Насколько важно постоянно развиваться, повышать свою квалификацию?
  – Учиться приходится постоянно. В Комитете это поставлено на плановую основу. Наши  сотрудники регулярно проходят обучение в институте повышения квалификации руководящих кадров. В республике, в регионах проходит много обучающих семинаров, лекций. При этом наши сотрудники  и сами преподают. Многие руководители обращаются с просьбами прийти на предприятие или в организацию и рассказать о типичных нарушениях, которые допускаются в той или иной сфере.
– В республике  нет вуза, где бы готовили специалистов для контролирующего ведомства. Как отбираете кадры, кто сегодня  трудится в Комитете госконтроля?
– Ряд структурных подразделений ведут различные вопросы, к примеру, сельского хозяйства, промышленности, потребительского рынка и другие. Понятно,  что на работу в каждое  из них подбирается специалист с профильным образованием. В Комитет идут лучшие из налоговых инспекций, ведомственного контроля, системы Минфина, где-то мы подмечаем профессионалов, где-то нам подсказывают. При этом все наши работники – высококвалифицированные специалисты.
–  Какие личностные качества нужны?
– Мы – государственные служащие, уже это налагает обязанности. Есть у нас и свой кодекс чести, где прописано, чему должен соответствовать работник. Ведь мы занимаемся проверками, а это налагает большую ответственность. Контролируя других, надо самому следовать моральным принципам, быть примером для тех, кого проверяешь. Помимо моральных, конечно, очень важны профессиональные качества.
–  Сегодня, когда регулярно проходят прямые телефонные линии, приемы граждан, в том числе и выездные в районах с участием руководителей  республиканского и областного уровней, каждый может получить ответ на интересующий вопрос. Возможно, люди стали реже обращаться в Комитет госконтроля?
– Действительно, все меньше людей обращаются в органы власти, контролирующие ведомства.  Многое зависит от региона: там, где работа поставлена на плановую основу, начиная от руководителя исполкома и заканчивая  обычными сотрудниками, где постоянно встречаются с людьми, стараются решать их вопросы,  там и проблем как таковых нет. В Комитете госконтроля приемы организованы ежедневно, ведут их как председатель, так и руководители структурных подразделений. Не говоря уже о том, что есть постоянно действующий телефон доверия, куда человек всегда может обратиться с любым  вопросом. Периодически открываем тематические «горячие линии», к примеру, по вопросам здравоохранения или вступительной кампании. В практику Комитета госконтроля  Гродненской областивошли выездные приемы граждан в районах, когда  сотрудники КГК  отправляются в район и принимают людей одновременно во всех сельских исполнительных комитетах района. Затем на итоговом совещании в райисполкоме обобщаются все поднятые вопросы, намечаются пути их решения.
Василий Герасимов: «Контролируя других, надо самому следовать моральным принципам, быть примером для тех, кого проверяешь»
– Люди верят в контрольное ведомство, обращаются, когда решение вопроса заходит в тупик. Это накладывает особую ответственность?
– Конечно, если мы занимаемся каким-то вопросом, то доводим до логического завершения. Поэтому приятно, кода люди пишут, звонят и говорят спасибо. А идут люди в Комитет со всеми житейскими проблемами.
– Что вы считаете самым сложным в работе представителя контрольного ведомства?
– Уровень квалификации. Работа ответственная, нужно очень грамотно подходить ко всем вопросам, чтобы не навредить. Поэтому полагаемся не только на свой опыт и компетенцию, подключаем науку, других специалистов, скажем, налоговой или природоохранной служб,  прибегаем к помощи профессионалов.
– Что хотелось бы пожелать коллегам, с которыми вы трудились на Гродненщине?
– Чтобы коллектив Комитета госконтроля Гродненской области всегда с честью выполнял возложенные на него функции по защите экономической безопасности нашего государства и славился своим высоким профессионализмом. А работникам и их семьям хочу пожелать крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, успехов и удачи.
Ирина АНИКЕВИЧ
Фото: из архива «ГП» и открытых источников
 
 
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Специальный проект к 25-летию Комитета госконтроля. Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Николаевич...
 
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