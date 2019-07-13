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"Белавиа" откроет 15 июля авиарейс Минск-Мюнхен

14.07.2019 17:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Белавиа" откроет 15 июля авиарейс Минск-Мюнхен
Фото из архива

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля откроет рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белавиа".

Новый рейс запланирован четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца Йозефа Штрауса в 13.35. Вылет обратного рейса из Мюнхена будет в 14.15, прилет в Национальный аэропорт Минск - в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное.

"Открытие нового рейса будет способствовать налаживанию и укреплению торгово-экономических взаимоотношений между белорусскими и немецкими партнерами, упростит обмен официальными, культурными и спортивными делегациями между Беларусью и Германией", - отметил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Летать в Мюнхен будут на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов.

Стоимость авиабилетов при покупке на сайте "Белавиа" в одну сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро - туда-обратно. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля откроет рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белавиа". Новый рейс...
 
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