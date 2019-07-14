Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Источник материала: Полымя

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» дождливая погода ни в коем разе не испугала ни реконструкторов, представляющих воинов русской и наполеоновской армий, ни многочисленных зрителей, которые вооружившись зонтиками и дождевиками с огромным интересом наблюдали за полем сражения, где на их глазах разыгралась «Битва под Миром» — первое крупное кавалерийское сражение компании 1812 года на территории Беларуси.









































































































В завершение второго фестивального дня умением владеть шашкой, ловкостью и сноровкой удивили зрителей прибужские казаки, которые провели II Международные соревнования по владению шашкой (саблей) «Мирские Шермиции-2019».

























Оксана ЯНУШ

Фото автора и Ларисы ШУГЛИ