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Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

14.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» дождливая погода ни в коем разе не испугала ни реконструкторов, представляющих воинов русской и наполеоновской армий, ни многочисленных зрителей, которые вооружившись зонтиками и дождевиками с огромным интересом наблюдали за полем сражения, где на их глазах разыгралась «Битва под Миром» —  первое крупное кавалерийское сражение компании 1812 года на территории Беларуси.

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

В завершение второго фестивального дня умением владеть шашкой, ловкостью и сноровкой удивили зрителей прибужские казаки, которые провели II Международные соревнования по владению шашкой (саблей) «Мирские Шермиции-2019».

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» жители и гости Кореличчины стали зрителями реконструкции грандиозного сражения (Фото)

Оксана ЯНУШ

Фото автора и Ларисы ШУГЛИ

 

 
 
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Во второй день военно-исторического фестиваля «Мир-1812» дождливая погода ни в коем разе не испугала ни реконструкторов, представляющих воинов русской и
 
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