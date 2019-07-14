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«Славянский базар» уходит, а дожди - нет. Погода в Витебске на неделе

15.07.2019 07:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики говорят, что так холодно в середине лета на большей части территории Беларуси не было вот уже 20 лет. Но погода потихоньку начнет исправляться: на этой неделе потеплеет. Однако дожди пока не уходят. Такой прогноз читаем на pogoda.by.

В понедельник и вторник, 15−16 июля, днем температура воздуха +19…21°С, возможен дождь.

В среду, 17 июля, по предварительному прогнозу, дождь будет идти целый день. В дневные часы до 20 градусов тепла.

В четверг, 18 июля, сильный дождь, возможна гроза. И только +15…17°С.

В пятницу, 19 июля, потеплеет до +19°С. Но дождь не прекратится.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Синоптики говорят, что так холодно в середине лета на большей части территории республики не было вот уже 20 лет. Но погода потихоньку начнет исправляться: на этой...
 
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