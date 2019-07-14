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«Славянский базар» уходит, а дожди - нет. Погода в Витебске на неделе
15.07.2019 07:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики
В понедельник и вторник, 15−16 июля, днем температура воздуха +19…21°С, возможен дождь.
В среду, 17 июля, по предварительному прогнозу, дождь будет идти целый день. В дневные часы до 20 градусов тепла.
В четверг, 18 июля, сильный дождь, возможна гроза. И только +15…17°С.
В пятницу, 19 июля, потеплеет до +19°С. Но дождь не прекратится.
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