«Славянский базар» уходит, а дожди - нет. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Синоптики говорят , что так холодно в середине лета на большей части территории Беларуси не было вот уже 20 лет. Но погода потихоньку начнет исправляться: на этой неделе потеплеет. Однако дожди пока не уходят. Такой прогноз читаем на pogoda.by .

В понедельник и вторник, 15−16 июля, днем температура воздуха +19…21°С, возможен дождь.

В среду, 17 июля, по предварительному прогнозу, дождь будет идти целый день. В дневные часы до 20 градусов тепла.

В четверг, 18 июля, сильный дождь, возможна гроза. И только +15…17°С.

В пятницу, 19 июля, потеплеет до +19°С. Но дождь не прекратится.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .