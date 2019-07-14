Уже теплее, но с грозами. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Похоже, что лето одумалось и вернулось — на неделе в Могилеве будет уже гораздо теплее. Правда, обещают и дожди с грозами, но хотя бы без порывистого ветра. А вот ближайшие выходные обещают быть теплыми и солнечными, так что надеемся, что этот предварительный прогноз окажется верным.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 15 июля, обещают дожди, грозы и до +19°С днем.

Во вторник будет уже +12…+22°С, переменная облачность. Днем — дождь, гроза.

В среду уже прогнозируют просто небольшие дожди и +11…+20°С.

В четверг немного похолодает: +11…+19°С. По-прежнему будет облачно с прояснениями, возможен дождь.

А в пятницу, 19 июля, снова потеплеет до +21°С днем. При этом все так же будут и солнце, и небольшой дождь.

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