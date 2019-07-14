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Армия и образование, Зеленский в плавках, авоськи и тысяча поцелуев - все за выходные

15.07.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот уже и середина лета! Как-то не очень заметно: погода больше не балует нас теплом. Даже 80-летний рекорд побит: всего +2,9 градуса было в Езерище. А в Пинске после дождя некоторые улицы превратились в реки. То ли еще будет, климат меняется. Пока вы пьете утренний кофе, мы расскажем, что случилось за выходные (и не забудьте проверить с помощью нашего теста, что вы могли пропустить за неделю).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Первый вице-премьер Александр Турчин рассказал о шансах Беларуси вступить в ВТО к лету будущего года и решить при этом ключевую задачу: отстоять нынешний уровень поддержки сельского хозяйства. Вице-премьер отметил, что «мы готовы к компромиссам, но они должны быть не в ущерб нашей стране».
  • Комитет госконтроля проверил 80 сельхозорганизаций Беларуси. Оказалось, что во многих хозяйстваих — низкая готовность зерноуборочной техники, зерносушильного хозяйства, а склады вовсе не готовы к приемке зерна на хранение. Выявлены приписки по готовности техники и сушильного хозяйства. И это еще не все — не хватает людей для укомплектования экипажей зерноуборочных комбайнов. Эм, как урожай убирать будем?
  • Ух, всерьез взялись за военную подготовку молодых людей. В Минобороны и Минобразования считают, что допризывная подготовка в Беларуси требует совершенствования. Глава Минобра Игорь Карпенко рассказал о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве. Министр подчеркнул, что магистратура — необязательная степень образования, она для мотивированных людей.
  • Беларусь и Россия вступились в ООН за Китай. 37 стран «высказались против попыток западных стран очернить политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». А что там вообще происходит?
  • Буквально за месяц количество вакансий в республиканской базе увеличилось на 10 тысяч, да и за прошлую неделю вакансий стало больше на тысячу. Откуда они берутся?
  • Происшествия с самолетами. Лайнер «Белавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту «Жуляны», но все обошлось. А вот в Швеции упал самолет с парашютистами, погибли 9 человек.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вы покупаете в магазине пакет, чтобы донести покупки до дома? Или носите с собой тканевую сумку, например? Да-да, авоськи снова в моде. Прошлись по улицам Минска и спросили у людей, почему они выбрали многоразовый шопер вместо обычного пакета. Среди наших героев программисты, модели, пенсионеры, работники посольства и честный белорусский тунеядец. Кстати, раз уж затронули тему экологии, пройдите наш тест.
  • Настоятелю костела Святого Казимира в агрогородке Вселюб 42 года. Ксендз Виталий Цыбульский за три года, что он живет в местечке, успел сделать ремонт в одном из самых старых католических храмов Беларуси, привести в порядок территорию вокруг, начать консервацию усыпальницы графов О’Рурков и организовать на окраине поселка виноградник — место для отдыха, куда может прийти любой желающий. И это еще не все, у мужчины много планов, теперь ему помогают и местные жители.


  • Тема ужесточения ответственности за «пьяную езду» в последние годы поднималась не раз. Недавно ГАИ и прокуратура поделились своим видением проблемы. Мы посмотрели, как ужесточат наказание для пьяных водителей. Ну вот, кстати, за выходные задержали за рулем двух пьяных сотрудников внутренних дел.
  • Конечно, не обошлось на прошлой неделе без выпуска «Доски позора». Интересно, когда-нибудь наступит время, что наша почта не будет ломиться от сообщений о строительных ляпах?
  • В Витебске сейчас жарко. Нет, это мы не о погоде. Там же проходит «Славянский базар». Бывали? В городе за выходные собрали тысячу поцелуев, провели зарядку с Зеной и послушали молодых исполнителей (тут можно узнать, кто претендует на Гран-при на эстрадном конкурсе).
  • Как вам наши придорожные кафе? Останавливались когда-нибудь? А еду там пробовали, как вам? Ольга работает в кафе на оживленной трассе М1 почти пять лет. Работа официантки в придорожном заведении — это не только прием заказов и разнос еды, но еще и кокетство со стороны водителей, помощь застрявшим на дороге и очень много необычных гостей (которые иногда даже пугают). Посмотрите наше видео.
  • Как быстро растут дети. И вот наступает момент, когды вы не узнаете свое чадо. Ребенок хамит, не убирает в комнате, стал закрытым, не хочет разговаривать, проявляет агрессию. Знакомо? И что делать? Психолог Артем Зайцев дает советы о том, что делать, когда ваш ребенок — трудный подросток.
  • Что происходило в мире? Много новостей в выходные было о новом президенте Украины. Владимир Зеленский съездил в Херсонскую область, где посетил контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом. Это первый визит украинского президента с 2014 года. Днем ранее в Кривом роге Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. Завершились выходные президента купанием в Черном море вместе с членами своей команды. Смотрите, как это было. В Москве вчера прошла массовая акция оппозиции, Люди недовольны, что некоторым независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму грозит отказ в регистрации, т.к окружные избирательные комиссии забраковали подписи за них. Не обошлось без задержаний, как и в Париже, где все еще протестуют "желтые жилеты".


О СПОРТЕ

  • Насыщенными выдались выходные в спортивной сфере. В Беларуси проходит чемпионат страны по футболу. Вчера минское «Динамо» сенсационно обыграло брестское. Кто вышел на первое место, догадываетесь? А в России фанат использовал футбольный матч, чтобы доказать жене, что не изменяет ей. В финале Уимблдона сразились сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Поединок длился почти пять часов. Как развивалась игра? Кто вышел победителем? Скорее читайте нашу заметку. У женщин же был один из самых коротких финалов в истории Уимблдона. Кто победил — Симона Халеп или Серена Уильямс? А тут можно одним глазком подсмотреть за жизнью знаменитых спортсменок.
  • Федерация хоккея Беларуси объявила о реформах системы подготовки детей в возрасте до 12 лет. Рассказываем, как поменяется наш хоккей, а также объясняем, почему озвученные цели федерации не получится достичь.
  • Вы про Европейские игры еще не забыли? Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что туристов могло быть и больше, а эффект от фан-зон был не такой, как на ЧМ по хоккею. Все нюансы учтут при проведении новых мероприятий. Спросили у министра и о том, сколько Беларусь заработала на Европейских играх — и вот что он ответил.
  • И печальная новость: умер известный хоккейный вратарь, игрок сборной Беларуси и тренер Александр Шумидуб. Мужчине стало плохо после одной из тренировок, его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже умер.

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Кстати. Обязательно почитайте рассказ увлеченного своим делом пилота из Венесуэлы. Чтобы летать, он проявил завидную настойчивость. Мужчина рассказал, сколько зарабатывает, чем питается на борту, опасна ли турбулентность и много других интересных вещей. А еще не пропустите советы молодого минчанина о том, как отправиться на заработки в Израиль. Парень любит путешествовать и объехал уже 19 стран, а в Израиле решил совместить приятное с полезным: страну посмотреть и подзаработать (у него получилось). И напоследок напомним вам 10 неочевидных речевых ошибок в русском языке, которые надо исправить раз и навсегда. Удачной недели!

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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