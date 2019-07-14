Армия и образование, Зеленский в плавках, авоськи и тысяча поцелуев - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот уже и середина лета! Как-то не очень заметно: погода больше не балует нас теплом. Даже 80-летний рекорд побит : всего +2,9 градуса было в Езерище. А в Пинске после дождя некоторые улицы превратились в реки . То ли еще будет , климат меняется. Пока вы пьете утренний кофе, мы расскажем, что случилось за выходные (и не забудьте проверить с помощью нашего теста , что вы могли пропустить за неделю).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Первый вице-премьер Александр Турчин рассказал о шансах Беларуси вступить в ВТО к лету будущего года и решить при этом ключевую задачу: отстоять нынешний уровень поддержки сельского хозяйства. Вице-премьер отметил, что «мы готовы к компромиссам, но они должны быть не в ущерб нашей стране».

о к лету будущего года и решить при этом ключевую задачу: отстоять нынешний уровень поддержки сельского хозяйства. Вице-премьер отметил, что «мы готовы к компромиссам, но они должны быть не в ущерб нашей стране». Комитет госконтроля проверил 80 сельхозорганизаций Беларуси . Оказалось, что во многих хозяйстваих — низкая готовность зерноуборочной техники , зерносушильного хозяйства, а склады вовсе не готовы к приемке зерна на хранение. Выявлены приписки по готовности техники и сушильного хозяйства. И это еще не все — не хватает людей для укомплектования экипажей зерноуборочных комбайнов. Эм, как урожай убирать будем?

. Оказалось, что во многих хозяйстваих — , зерносушильного хозяйства, а склады вовсе не готовы к приемке зерна на хранение. Выявлены приписки по готовности техники и сушильного хозяйства. И это еще не все — не хватает людей для укомплектования экипажей зерноуборочных комбайнов. Эм, как урожай убирать будем? Ух, всерьез взялись за военную подготовку молодых людей . В Минобороны и Минобразования считают, что допризывная подготовка в Беларуси требует совершенствования. Глава Минобра Игорь Карпенко рассказал о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве. Министр подчеркнул , что магистратура — необязательная степень образования, она для мотивированных людей.

. В Минобороны и Минобразования считают, что в Беларуси требует совершенствования. Глава Минобра Игорь Карпенко рассказал о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве. Министр , что магистратура — необязательная степень образования, она для мотивированных людей. Беларусь и Россия вступились в ООН за Китай. 37 стран «высказались против попыток западных стран очернить политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». А что там вообще происходит ?

37 стран «высказались против попыток западных стран очернить политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». А ? Буквально за месяц количество вакансий в республиканской базе увеличилось на 10 тысяч, да и за прошлую неделю вакансий стало больше на тысячу. Откуда они берутся?

в республиканской базе увеличилось на 10 тысяч, да и за прошлую неделю вакансий стало больше на тысячу. Происшествия с самолетами. Лайнер «Белавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту «Жуляны», но все обошлось. А вот в Швеции упал самолет с парашютистами , погибли 9 человек.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вы покупаете в магазине пакет, чтобы донести покупки до дома? Или носите с собой тканевую сумку, например? Да-да, авоськи снова в моде . Прошлись по улицам Минска и спросили у людей , почему они выбрали многоразовый шопер вместо обычного пакета. Среди наших героев программисты, модели, пенсионеры, работники посольства и честный белорусский тунеядец. Кстати, раз уж затронули тему экологии, пройдите наш тест .

. Прошлись по улицам Минска и , почему они выбрали многоразовый шопер вместо обычного пакета. Среди наших героев программисты, модели, пенсионеры, работники посольства и честный белорусский тунеядец. Кстати, раз уж затронули тему экологии, пройдите наш . Настоятелю костела Святого Казимира в агрогородке Вселюб 42 года. Ксендз Виталий Цыбульский за три года, что он живет в местечке, успел сделать ремонт в одном из самых старых католических храмов Беларуси, привести в порядок территорию вокруг, начать консервацию усыпальницы графов О’Рурков и организовать на окраине поселка виноградник — место для отдыха, куда может прийти любой желающий. И это еще не все, у мужчины много планов, теперь ему помогают и местные жители.









О СПОРТЕ

Насыщенными выдались выходные в спортивной сфере. В Беларуси проходит чемпионат страны по футболу . Вчера минское «Динамо» сенсационно обыграло брестское. Кто вышел на первое место , догадываетесь? А в России фанат использовал футбольный матч, чтобы доказать жене , что не изменяет ей. В финале Уимблдона сразились сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Поединок длился почти пять часов. Как развивалась игра? Кто вышел победителем? Скорее читайте нашу заметку . У женщин же был один из самых коротких финалов в истории Уимблдона. Кто победил — Симона Халеп или Серена Уильямс? А тут можно одним глазком подсмотреть за жизнью знаменитых спортсменок .

. Вчера минское «Динамо» сенсационно обыграло брестское. , догадываетесь? А в России фанат использовал футбольный матч, чтобы , что не изменяет ей. В сразились сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Поединок длился почти пять часов. Как развивалась игра? Кто вышел победителем? Скорее читайте нашу . У же был один из самых коротких финалов в истории Уимблдона. Кто победил — Симона Халеп или Серена Уильямс? А тут можно одним глазком подсмотреть за . Федерация хоккея Беларуси объявила о реформах системы подготовки детей в возрасте до 12 лет. Рассказываем, как поменяется наш хоккей , а также объясняем, почему озвученные цели федерации не получится достичь.

в возрасте до 12 лет. Рассказываем, , а также объясняем, почему озвученные цели федерации не получится достичь. Вы про Европейские игры еще не забыли? Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что туристов могло быть и больше, а эффект от фан-зон был не такой, как на ЧМ по хоккею. Все нюансы учтут при проведении новых мероприятий. Спросили у министра и о том, сколько Беларусь заработала на Европейских играх — и вот что он ответил .

еще не забыли? Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что туристов могло быть и больше, а эффект от фан-зон был не такой, как на ЧМ по хоккею. Все нюансы учтут при проведении новых мероприятий. Спросили у министра и о том, сколько Беларусь заработала на Европейских играх — и вот что он . И печальная новость: умер известный хоккейный вратарь, игрок сборной Беларуси и тренер Александр Шумидуб . Мужчине стало плохо после одной из тренировок, его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже умер.

Все новости субботы, 13 июля

Все новости воскресенья, 14 июля

Кстати. Обязательно почитайте рассказ увлеченного своим делом пилота из Венесуэлы. Чтобы летать, он проявил завидную настойчивость. Мужчина рассказал, сколько зарабатывает, чем питается на борту, опасна ли турбулентность и много других интересных вещей. А еще не пропустите советы молодого минчанина о том, как отправиться на заработки в Израиль . Парень любит путешествовать и объехал уже 19 стран, а в Израиле решил совместить приятное с полезным: страну посмотреть и подзаработать (у него получилось). И напоследок напомним вам 10 неочевидных речевых ошибок в русском языке, которые надо исправить раз и навсегда. Удачной недели!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY