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Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"

15.07.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 июля

Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию планирует сохранить объемы текущей поддержки сельского хозяйства, заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин.

Министерство обороны проработало дополнительные предложения, которые позволят повысить престиж срочной службы, заявил руководитель оборонного ведомства Андрей Равков. Он также сообщил, что Минобороны и Минобразования совершенствуют допризывную подготовку в школах. В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах.

Некоторые услуги железнодорожных вокзалов подорожали в Беларуси.

В следующем году угадать ответ на ЦТ станет еще сложнее - РИКЗ.

Представитель Казахстана Адильхан Макин набрал наибольший бал на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019".

Очередной рекорд установили на "Славянском базаре" во время феста уличного искусства "На семи ветрах". На Пушкинском мосту собрали тысячу поцелуев в соцсетях.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День молодежи на "Славянском базаре".

Прошедшие в Минске II Европейские игры стали вкладом в здоровье нации. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Он также добавил, что после II Европейских игр зарубежные коллеги высказывают мнения, что Беларусь могла бы принять и Олимпийские игры.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник дружбы Беларусь-Италия в Минске

ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль.

https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-v-mire-proshel-voenno-istoricheskij-festival-354877-2019/

Белорусские молодые музыканты Анастасия Михновец и Мирослав Батальонок завоевали серебро и бронзу соответственно на фестивале русской классической музыки Kustendorf сlassic, который прошел в сербском этноселе Дрвенград.

РЕПОРТАЖ: Адреналин и земля как на ладони - под Гомелем люди с ограниченными возможностями прыгнули с парашютом.

Евгений Назаревич из Гродно установил мировой рекорд в поднятии 50-килограммовой гири.

Шесть золотых медалей выиграли белорусы на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Чехии.

Прыгун Максим Недосеков завоевал золотую медаль ЧЕ (U-23) по легкой атлетике в Швеции.

Белорусская грация Юлия Евчик завоевала серебро в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе.

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Фест уличного искусства "На семи ветрах" пройдет в Витебске по 15 июля и традиционно соберет множество разноплановых артистов.

Выставка "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей", приуроченная к 25-летию белорусского рубля, будет работать в Музее современной белорусской государственности по 2 августа.

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100 лет назад родился Охрименко Павел Павлович (Полтавская обл., Украина), белорусский и украинский критик, литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор. Исследовал белорусский и украинский фольклор и литературу, белорусско-украинский фольклор и литературные взаимосвязи. Соавтор учебников и пособий для студентов "Белорусское устно-поэтическое творчество", "Древняя белорусская литература" и др. Выступал в печати по вопросам современной литературы. Умер в 1997 году.

50 лет назад родился Миневский Андрей Петрович (г.Гродно), белорусский спортсмен (гандбол), заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион Олимпийских игр. Обладатель Кубка европейских чемпионов.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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