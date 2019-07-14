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Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"
15.07.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 13-14 июля
Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию планирует
Министерство обороны проработало дополнительные предложения, которые позволят
Некоторые
В следующем году
Представитель Казахстана
ФОТОРЕПОРТАЖ:
Прошедшие в Минске
ФОТОРЕПОРТАЖ:
ФОТОФАКТ:
https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-v-mire-proshel-voenno-istoricheskij-festival-354877-2019/
Белорусские молодые музыканты Анастасия Михновец и Мирослав Батальонок
РЕПОРТАЖ:
Евгений Назаревич из Гродно
Прыгун Максим Недосеков
Белорусская грация
СЕГОДНЯ
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Фест уличного искусства "На семи ветрах" пройдет в Витебске по 15 июля и традиционно соберет множество разноплановых артистов.
Выставка "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей", приуроченная к 25-летию белорусского рубля, будет работать в Музее современной белорусской государственности по 2 августа.
ЗАВТРА
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100 лет назад родился Охрименко Павел Павлович (Полтавская обл., Украина), белорусский и украинский критик, литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор. Исследовал белорусский и украинский фольклор и литературу, белорусско-украинский фольклор и литературные взаимосвязи. Соавтор учебников и пособий для студентов "Белорусское устно-поэтическое творчество", "Древняя белорусская литература" и др. Выступал в печати по вопросам современной литературы. Умер в 1997 году.
50 лет назад родился Миневский Андрей Петрович (г.Гродно), белорусский спортсмен (гандбол), заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион Олимпийских игр. Обладатель Кубка европейских чемпионов.
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Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"
ВЧЕРА Картина выходных. 13-14 июля Читать далее на сайте БелТА
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