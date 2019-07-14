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Изменились телефонные номера

15.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На железнодорожной станции Буда-Кошелевская:
начальник станции – 7-74-67;
товарная контора – 7-74-72;
билетная касса – 7-74-71;
товарная контора, факс – 7-74-69;
дежурный по станции – 7-74-68.

 

 
 
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На железнодорожной станции Буда-Кошелевская: начальник станции – 7-74-67; товарная контора – 7-74-72; билетная касса – 7-74-71; товарная контора, факс – 7-74-69; ...
 
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