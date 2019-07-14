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В Бресте на четыре дня отключают горячую воду. Кому не повезло?
15.07.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 8.00 15 июля до 17.00 19 июля в нескольких кварталах Бреста отключат горячую воду для проведения текущего ремонта тепловых сетей,
Горячей воды не будет в кварталах:
— Московская, Пионерская, Войкова, Октябрьская;
— Космонавтов, Пушкинская, Папанина, Гоголя;
— Пушкинская, Менжинского, Орджоникидзе, Карбышева.
Кроме того горячей воды не будет в домах:
— Улица Московская, 281, 285, 287, 289, 293, 293А, 295, 297, 301, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 321, 323, 323/1, 327;
— Улица Стафеева, 1, 3, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г;
— Улица Пушкинская, 65, 80, 82, 82/1, 84;
— Улица Папанина, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12;
— Улица Мицкевича, 36;
— Улица Менжинского, 10, 10А, 12/1, 16, 28, 30;
— Улица Баррикадная, 6;
— Улица Гоголя, 71, 73, 75, 77;
— Бульвар Космонавтов, 88, 103, 103А, 103Б, 103 В, 105;
— Улица Кирова, 52, 56, 58;
— Улица Халтурина, 2, 3, 4, 5.
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Воду отключат для проведения текущего ремонта тепловых сетей.
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