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В Бресте на четыре дня отключают горячую воду. Кому не повезло?

15.07.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 8.00 15 июля до 17.00 19 июля в нескольких кварталах Бреста отключат горячую воду для проведения текущего ремонта тепловых сетей, сообщает Заря со ссылкой на филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».


Фото с сайта grodno.in

Горячей воды не будет в кварталах:

— Московская, Пионерская, Войкова, Октябрьская;

— Космонавтов, Пушкинская, Папанина, Гоголя;

— Пушкинская, Менжинского, Орджоникидзе, Карбышева.

Кроме того горячей воды не будет в домах:

— Улица Московская, 281, 285, 287, 289, 293, 293А, 295, 297, 301, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 321, 323, 323/1, 327;

— Улица Стафеева, 1, 3, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г;

— Улица Пушкинская, 65, 80, 82, 82/1, 84;

— Улица Папанина, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12;

— Улица Мицкевича, 36;

— Улица Менжинского, 10, 10А, 12/1, 16, 28, 30;

— Улица Баррикадная, 6;

— Улица Гоголя, 71, 73, 75, 77;

— Бульвар Космонавтов, 88, 103, 103А, 103Б, 103 В, 105;

— Улица Кирова, 52, 56, 58;

— Улица Халтурина, 2, 3, 4, 5.

 
Теги: Брест
 
 
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Воду отключат для проведения текущего ремонта тепловых сетей.
 
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