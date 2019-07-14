«Вы классные». Семья из Ханты-Мансийска ездит по Беларуси на велосипедах с дочкой и сыном-грудничком

Источник материала: Tut.by

Еще три месяца назад семья Пироговых из российского Ханты-Мансийска не знала, как провести отпуск. К родителям съездить, друзей посетить — а дальше что? Пляжно-курортный отдых активных супругов не манил, хотелось приключений. Как провести лето, Пироговым подсказали минчане Неделько, которые два месяца путешествовали по Европе на велосипедах с двумя детьми . План простой: берешь велосипеды, велоприцеп, детское кресло на багажник, двух детей, палатку, спальники, весь необходимый для автономной жизни на природе туринвентарь — и выезжаешь в незнакомую страну. Куда хочешь, туда и едешь, где хочешь, там спишь. Приключения, эмоции — профит. Пироговы долго не раздумывали. Собрали сумки, съездили к родителям, посетили друзей — и отправились в свое первое велопутешествие по Беларуси.





В Брест Пироговы приехали 10 июня, на 27-й день велопробега. Позади остались 700 километров по белорусским городам и весям, трассам, грунтовкам, гравейкам. В среду днем велосемья зарулила во двор брестского спальника и припарковалась на лавочке возле подъезда многоэтажки. На багажнике Виталия спокойно сидела двухлетняя Женя, в прицепе посапывал Степа, которому 27 июня исполнилось шесть месяцев. В Бресте супруги сняли на ночь квартиру, чтобы отдохнуть после продолжительного переезда из Гродно.

Видео: Витал Пирогов

Для Пироговых это первый велопробег. Виталий работает контролером на предприятии, Алина — в декретном отпуске. Оба любят спорт, но опыт туристических походов с ночевками в палатках раньше был только у Виталия.

— Мы любим на великах погонять. Алина еще так, а я с детства нормальные расстояния преодолевал. Я ей о велопутешествиях рассказывал, душу травил. Потом посмотрел видео белорусов, которые с двумя детьми по Европе путешествовали , Алине скинул. Она сказала: «О, я так же хочу». Я ей начал объяснять: «Ну ты же понимаешь…» Она сказала: «Конечно, понимаю». И все.





Для первой велопоездки супруги выбрали Беларусь. Перед выездом связались с Неделько, обсудили маршрут, особенности проезда и закупили необходимый инвентарь: велосипед, тележку для младшего Степы, туристические сумки. В дорогу выдвинулись в конце мая. Первым делом заехали на Урал к родственникам и друзьям, потом на поезде добрались до Минска. 14 июня семья стартовала из столицы в свое большое белорусское велопутешествие.

— Мы поехали на Гродно. По дороге заезжали в Несвиж, Мир, Столбцы, деревни, смотрели достопримечательности. Перед Лидой остановились в деревне на два дня, три дня провели в Гродно, — рассказал Виталий.

— Старались делать раз в неделю большие остановки, чтобы передохнуть, — добавила Алина.

«Сначала нам не разрешали палатку поставить, а через три дня уже отпускать не хотели»

Велопутешественники едут не спеша. Какой-то фиксированной нормы по километражу за день у них нет. Стараются преодолевать не меньше 30 километров.

— Ездим по своим силам. Бывало, против ветра 40 километров проезжали, а бывало, что и по ветру после 30 километров останавливались.





На периодичность остановок влияют физическое состояние велосипедистов, погодные условия и желания самых юных участников путешествия:

— Дети, по сути, здесь главные. Проехал 10 километров, встряхнулся, детей покормил, дальше поехал.

— У нашего Степашки есть три стадии бодрствования. Первая — просто проснулся. Вторая — проснулся и скучно. Третья стадия — проснулся, скучно, останавливайтесь. Когда дети спят, то мы быстро крутим педали, чтобы проехать больше, — смеется Алина.

— А Степа в прицепе как себя ведет?

— Спокойно. Только ползать научился и уползти пытается, — говорит Алина.

Дети к путешествиям привыкшие, рассказали супруги.

— Мы старшую постоянно таскаем в лес. Сначала побаивались с ней вообще что-то делать. Выходили в лес ненадолго. В прошлом году пошли с ней в лес с палаткой, съездили на турслет, пожили неделю в лесу. Нормально. Проблем с ребенком не было.

Ночь семья проводит в просторной палатке, в которой свободно помещаются все Пироговы, два велосипеда и тележка. На сборы у них уходит минимум три часа. Да и то приходится ставить таймер, чтобы уложиться в норматив, — без него могут копошиться и пять часов, признается Виталий. На ночевку останавливаются возле домов или заправок, поближе к людям.

— Как-то стали в деревне под Лидой возле старой мельницы, которую восстанавливают. Сначала нам не разрешали палатку поставить, а через три дня уже отпускать не хотели, — улыбнулся собеседник.