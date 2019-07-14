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На торговом центре, проданном «Короне», появилась новая вывеска
15.07.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На фасаде крупного торгового центра в Минске сменили вывеску. Еще недавно здесь был «Е-сити».
Крупный торговый центр на улице Денисовской получил новую вывеску — «Корона-Сити». Раньше здесь располагался «Е-сити».
Компания «Табак-инвест» (оператор сети магазинов «Корона»)
Помещение гипермаркета «Корона» внутри пока не работает, в отличие от других магазинов, которые не закрывались.
Торговый центр на Денисовской был одним из крупнейших у «Евроторга». Общая площадь — около 45 тысяч квадратных метров. Вот как выглядело здание с вывеской «Е-сити».
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На фасаде крупного торгового центра в Минске сменили вывеску. Еще недавно здесь был «Е-сити»
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