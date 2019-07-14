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На торговом центре, проданном «Короне», появилась новая вывеска

15.07.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фасаде крупного торгового центра в Минске сменили вывеску. Еще недавно здесь был «Е-сити».


Фото: TUT.BY

Крупный торговый центр на улице Денисовской получил новую вывеску — «Корона-Сити». Раньше здесь располагался «Е-сити».

Компания «Табак-инвест» (оператор сети магазинов «Корона») выкупила ТЦ «Евроторга» за 50 миллионов долларов.

Помещение гипермаркета «Корона» внутри пока не работает, в отличие от других магазинов, которые не закрывались.


Фото: TUT.BY

Торговый центр на Денисовской был одним из крупнейших у «Евроторга». Общая площадь — около 45 тысяч квадратных метров. Вот как выглядело здание с вывеской «Е-сити».


 
Теги: Минск
 
 
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На фасаде крупного торгового центра в Минске сменили вывеску. Еще недавно здесь был «Е-сити»
 
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