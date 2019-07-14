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В Минобороны придумали, как повысить значимость срочной службы

15.07.2019 09:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр обороны рассказал, как в ведомстве планируют дополнительно повышать престиж срочной службы в армии.

Как рассказал министр обороны Беларуси Андрей Равков, в Минтруда и соцзащиты внесено предложение о введении коэффициентов в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа. По мнению министра, реализация этого предложения позволит без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы, пишет БЕЛТА.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что работают над рядом преференций для тех, кто будет служить в армии. В частности, госорганы уже поддержали предложение Минобороны о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж. Рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве.

Предполагается, что в январе 2020 года в Беларуси вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитиях учебных учреждений будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве при наличии у них рекомендации воинских частей.

Напомним, что сейчас в Беларуси обсуждается новый законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Согласно законопроекту, в белорусской армии придется отслужить буквально всем, кому позволяет возраст и здоровье: учеба больше не будет причиной для уклонения. 
 
Как уже писала БДГ, согласно документу, отсрочка призыва в армию для продолжения образования предоставляется гражданам один раз и предусмотрена только для получения среднего, профессионально-технического, среднего специального или высшего образования I ступени. В результате для обучения в магистратуре бакалавру сначала нужно будет отслужить в армии.
 
Ранее  сообщалось, что власти пересмотрят перечень медицинских ограничений, наказания для уклонистов, методы, которые привлекут молодых людей служить в армии, а позднее стало известно, что обсуждается вопрос ограничения права граждан, «откосивших» от армии, на выезд из страны.
 
 
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Министр обороны рассказал, как в ведомстве планируют дополнительно повышать престиж срочной службы в армии.
 
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