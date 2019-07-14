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В Минобороны придумали, как повысить значимость срочной службы
15.07.2019 09:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министр обороны рассказал, как в ведомстве планируют дополнительно повышать престиж срочной службы в армии.
Как рассказал министр обороны Беларуси Андрей Равков, в Минтруда и соцзащиты внесено предложение о введении коэффициентов в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа. По мнению министра, реализация этого предложения позволит без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы, пишет
Ранее в Минобороны сообщили о том, что работают над рядом преференций для тех, кто будет служить в армии. В частности, госорганы уже поддержали предложение Минобороны о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж. Рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве.
Предполагается, что в январе 2020 года в Беларуси вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитиях учебных учреждений будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве при наличии у них рекомендации воинских частей.
Напомним, что сейчас в Беларуси обсуждается новый законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Согласно законопроекту, в белорусской армии придется отслужить буквально всем, кому позволяет возраст и здоровье: учеба больше не будет причиной для уклонения.
Как уже писала БДГ, с
Ранее сообщалось, что власти
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Министр обороны рассказал, как в ведомстве планируют дополнительно повышать престиж срочной службы в армии.
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