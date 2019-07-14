В Минобороны придумали, как повысить значимость срочной службы

Министр обороны рассказал, как в ведомстве планируют дополнительно повышать престиж срочной службы в армии.

Как рассказал министр обороны Беларуси Андрей Равков, в Минтруда и соцзащиты внесено предложение о введении коэффициентов в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа. По мнению министра, реализация этого предложения позволит без увеличения финансовой нагрузки на бюджет повысить значимость срочной службы, пишет БЕЛТА .

Ранее в Минобороны сообщили о том, что работают над рядом преференций для тех, кто будет служить в армии. В частности, госорганы уже поддержали предложение Минобороны о зачете срока службы в страховой пенсионный стаж. Рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве.

Предполагается, что в январе 2020 года в Беларуси вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитиях учебных учреждений будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве при наличии у них рекомендации воинских частей.

Напомним, что сейчас в Беларуси обсуждается новый законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Согласно законопроекту, в белорусской армии придется отслужить буквально всем, кому позволяет возраст и здоровье: учеба больше не будет причиной для уклонения.

огласно документу , отсрочка призыва в армию для продолжения образования предоставляется гражданам один раз и предусмотрена только для получения среднего, профессионально-технического, среднего специального или высшего образования I ступени. В результате для обучения в магистратуре бакалавру сначала нужно будет отслужить в армии. Как уже писала БДГ, с, отсрочка призыва в армию для продолжения образования предоставляется гражданам один раз и предусмотрена только для получения среднего, профессионально-технического, среднего специального или высшего образования I ступени. В результате для обучения в магистратуре бакалавру сначалаотслужить в армии.