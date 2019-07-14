Вместо жары дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте пройдет без жары, но с дождями и грозами.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С, сообщает pogoda.by.

Во вторник утром будет ясно и без осадков, а вот во второй половине дня возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +23°С.

Днем в среду обещают сильный дождь и +17°С. Возможны грозы.

В четверг будет также ненастно. Утром будет облачно, но без осадков, а днем возможен дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.

В пятницу будет ясно и +22.+24°С.

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