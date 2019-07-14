ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вместо жары дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

15.07.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте пройдет без жары, но с дождями и грозами.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С, сообщает pogoda.by.

Во вторник утром будет ясно и без осадков, а вот во второй половине дня возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +23°С.

Днем в среду обещают сильный дождь и +17°С. Возможны грозы.

В четверг будет также ненастно. Утром будет облачно, но без осадков, а днем возможен дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.

В пятницу будет ясно и +22.+24°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая рабочая неделя в Бресте пройдет без жары, но с дождями и грозами.
 
Новости дня
Новости общества
 
Любовь тракториста, «конкурс» на лучший палисадник и табуретки из дуба — чем живет деревня в Вороновском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика