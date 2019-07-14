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Вместо жары дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе
15.07.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте пройдет без жары, но с дождями и грозами.
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С,
Во вторник утром будет ясно и без осадков, а вот во второй половине дня возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +23°С.
Днем в среду обещают сильный дождь и +17°С. Возможны грозы.
В четверг будет также ненастно. Утром будет облачно, но без осадков, а днем возможен дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.
В пятницу будет ясно и +22.+24°С.
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Новая рабочая неделя в Бресте пройдет без жары, но с дождями и грозами.
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