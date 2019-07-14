Любовь тракториста, «конкурс» на лучший палисадник и табуретки из дуба — чем живет деревня в Вороновском районе





Владимир Яськов демонстрирует соцработнику табуретки, стульчики, разделочные доски, скалки собственного производства.

Первые встречи

Вороновский район — один из особенных. Протяженность белорусско-литовской границы составляет более 150 километров. На его территории работают два пункта пропуска — международный и упрощенный. Число жителей из года в год сокращается. Более 80 процентов из 25 000 местных жителей называют себя поляками, примерно 3 процента — белорусами, а вот литовцев совсем немного — 1,6 процента. Большое количество деревень расположено в приграничной зоне. В самом поселке Вороново то и дело проезжают машины с литовскими номерами. Соседи закупаются там более дешевыми, по сравнению со своими ценами, белорусскими продуктами, лекарствами и сигаретами. Местные рассказывают, что сигаретный бизнес здесь по-прежнему процветает. Так что работы у пограничников и таможенников хватает.

Деревенька Зязи лежит в 15 километрах от Вороново. Сразу за въездом в населенный пункт виднеется знак, обозначающий пересечение пограничной зоны. Кстати, есть в этих местах и такие деревни, которые граница в буквальном смысле слова разделила надвое. Например, Кулькишки, которая на литовской стороне зовется Сакалине. Близкие родственники там остались жить по обе стороны границы.

В Зязях зарегистрировано 24 жителя. Об этом по дороге мне рассказывает председатель Переганцевского сельисполкома Людмила Декан. Вместе с нами едут в гости к сельчанам социальный и медицинский работники.





Работы мастерицы Леонарды Гайдис пылятся в шкафу, хотя цены им нет.

— Как относитесь к названию своей деревни? — интересуюсь у местной жительницы Леонарды Гайдис.

— Да нормально, — отвечает сельчанка. — Родилась я тут. Отцовский дом напротив. Помню, что на том месте, где сейчас поле, было страшное болото. Очень тяжело было ходить в школу. Буквально падали в грязь, когда таял снег по весне, никакая гать не выдерживала. Теперь же все хорошо. Есть хорошая дорога, а в соседних Переганцах все необходимое — и ФАП, и магазин, и почта. Автолавка к нам приезжает дважды в неделю.



— Как здоровье? Куда обращаетесь за помощью?

— Да к Галине Александровне, — кивает пенсионерка на мою спутницу в белом халате. — Давно она у нас работает.

— Да, 41 год уже тружусь, — уточняет заведующая Переганцевским ФАПом Галина Малмыго. — Всего рабочего стажа почти 47. На моих глазах, можно сказать, выросло два поколения жителей Зязей. Знаю про них все: образ жизни, привычки, болезни. Можно разбудить среди ночи, скажу по памяти, какое у кого было давление, уровень сахара, когда измеряла в последний раз. А вообще, в моей зоне ответственности 16 населенных пунктов в радиусе 10 километров с населением 544 человека.

Хозяйка приглашает нас в дом. За столом, застеленным скатертью-вышиванкой, медик приступает к измерению давления и обследованию.

— Более 20 лет назад поставили гипертонию, — рассказывает о своих хворях жительница Зязей. — Принимаю препараты. В марте стало плохо — упала возле магазина, сломала руку. Срослось все уже, но опухоль не проходит.

Галина Александровна внимательно изучает больную конечность, интересуется, кто «составлял» кости. Находит, что сустав собран хорошо, подвижный, значит, со временем и припухлость пройдет.

Леонарда Гайдис в молодости увлекалась вышиванием и ткачеством. Шкаф и сегодня заполнен работами под завязку. Творения мастерицы можно увидеть на выставках в местных школах и библиотеках.

— Помню, как сидела ночами, вышивала, — вспоминает жительница деревни Зязи. — Иногда мама утром просыпалась и спрашивала: «Ты что, еще не ложилась?» Сама я воспитала двух дочерей, обе работают учителями. Но к рукоделию душа у них не лежит. Хватает тех тканок, но кому они нужны? Немодно сейчас. Дети и внуки не берут. Хотя сносу им нет и вид нарядный долго не теряется.

Диковинная рыба с Севера

Жилые хаты деревушки Зязи выгодно отличаются от пустующих. Прежде всего цветами. Хозяева домов будто устроили между собой конкурс на лучший палисадник. Жители Зязей — приветливые, доброжелательные люди. Живут размеренной, неспешной жизнью, трудятся, молятся, встречают детей и внуков. И стареют вместе со своей живописной деревней.





Хорошо пройтись по Зязям в летний день: заведующая ФАПом Галина Малмыго, председатель сельисполкома Людмила Декан, местная жительница Елена Емельян и идеолог района Лилия Колонас.

Из калитки соседнего дома выходит женщина в цветастом халате и радушно зазывает на свое подворье. Здесь тоже все благоухает, а из колонок у сарая льется музыка. Это Елена Емельян. Ей 51 год. Родом она из соседней деревни Полипница.

— Муж ездил отсюда ко мне — когда на тракторе, когда на велосипеде. Любовь была! Могли, конечно, после свадьбы и в Вороново поехать жить, но в те времена слушались родителей беспрекословно. Завет их был таков: не оставлять отцовскую землю. Супруг, правда, не совсем послушался — он уже 12 лет в Москве работает. Но сама я 19 лет отработала тут почтальоном. Сейчас вот служу в школе сторожем. Трое внуков любят ко мне приезжать. Смотрю на них и радуюсь. Вспоминаю, как мама нас троих растила одна.

— Может, вы знаете, откуда пошло название вашей деревни?

— Муж рассказывал как-то, что здесь когда-то было большое озеро, в котором водилась редкая для наших широт рыба — язь. Она больше в Сибири известна или на Крайнем Севере. Так вроде от нее и пошло: язи — Зязи.

Но есть и другой вариант, который местные краеведы поддерживают в большей степени. Зязями некогда называли маленьких зайчат. Зайцев в этих местах действительно до сих пор бегает в избытке.

— Дружно живете с соседями? — спрашиваю у Елены.

— Ой, миленькая, дружно! И в радости, и в горе поддерживаем друг друга. Ночью встаем, если надо. Знаем, что наша Александровна на помощь в любом случае придет, но лишне не наглеем. Стараемся облегчить ей жизнь, едем к ней сами. Короче, помогаем друг другу, спасаемся как можем. Единицы же нас остались.

Столярных дел мастер

Стучим в дверь соседнего дома. Открывает мужчина в светлой рубашке, удивленно смотрит на нежданных гостей. Здесь живут Галина Василевская и Владимир Яськов. Хозяйке этого домика заведующая ФАПом уделяет больше внимания. Давление у сельчанки зашкаливает, пульс — почти сто ударов в минуту. Пока мы беседуем с хозяином, медик прописывает лечение.

— Занимаюсь изготовлением деревянных изделий три года, — демонстрирует тем временем нам табуретки, стульчики, разделочные доски, скалки собственного производства Владимир Николаевич. — Как вышел на пенсию. Вот этот дуб на подворье разбила молния. Начал экспериментировать — получилось! Да так мне это дело понравилось, что остановиться не могу. Продаю деревянные поделки не много, в основном знакомым.

Погружение в суть слова

Краевед Иван Фесенко, основатель народного историко-краеведческого музея в расположенном неподалеку от райцентра старинном местечке Радунь, говорит, что необычных названий деревень в районе хватает. Он не просто тщательно изучил происхождение каждой из них, но и создал целый топонимический словарь.

— В нем 350 названий, которые мы изучили со всех сторон по научному принципу, — говорит он. — Хочется отметить, что топонимика населенных пунктов Беларуси на зачаточном уровне. Очень многие названия городков, поселков и деревень истолкованы неправильно. К примеру, агрогородок Переганцы, что расположен неподалеку от Зязей, связывают с гончарным делом. Но это не так. Изучив архивы, нашел, что в 1385 году там проходили два королевских тракта. В нашем музее даже есть схемы этих трактов. Так что ключевым здесь будет слово «перегон». Название деревни Сабалюнцы произошло вовсе не от соболей, как это объясняют нам, а просто в 1506 году местечком владел татарин по фамилии Соболь. Что касается названия Зязи, то оно имеет два варианта. Первый — это название-термин от языковой основы «язь-езь». Означает плетень или забор, которым преграждали реку во время ловли рыбы. Другой вариант — от слова «язьвина». Это полынья в болоте. В нашем словаре получилось довольно много спорных и невыясненных топонимов. Приезжайте к нам в Вороново и изучайте. Это очень интересно!

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