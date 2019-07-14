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"Белавиа" открыла регулярный рейс из Минска в Мюнхен
15.07.2019 10:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
15 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля открыла регулярный рейс по маршруту Минск - Мюнхен - Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Минска в 12:30 и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13:35. Обратный рейс из Мюнхена будет вылетать в 14:15 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прилет в Национальный аэропорт "Минск" - в 17:15. Время для всех аэропортов указано местное.
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer 175 вместительностью 76 мест. Время в пути составит около двух часов.
Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 115 евро и от 255 евро - туда-обратно, включая таксы и сборы. Билеты доступны на сайте перевозчика.
Международный аэропорт Мюнхен стал четвертым аэропортом по немецкому направлению в маршрутной сети "Белавиа". На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в аэропорты Берлина, Франкфурта, Ганновера.
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15 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля открыла регулярный рейс по маршруту Минск - Мюнхен - Минск, передает корреспондент БЕЛТА. ...
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