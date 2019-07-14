ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белавиа" открыла регулярный рейс из Минска в Мюнхен

15.07.2019 10:23 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

"Белавиа" открыла регулярный рейс из Минска в Мюнхен
Фото из архива

15 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля открыла регулярный рейс по маршруту Минск - Мюнхен - Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Минска в 12:30 и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13:35. Обратный рейс из Мюнхена будет вылетать в 14:15 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прилет в Национальный аэропорт "Минск" - в 17:15. Время для всех аэропортов указано местное.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer 175 вместительностью 76 мест. Время в пути составит около двух часов.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 115 евро и от 255 евро - туда-обратно, включая таксы и сборы. Билеты доступны на сайте перевозчика.

Международный аэропорт Мюнхен стал четвертым аэропортом по немецкому направлению в маршрутной сети "Белавиа". На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в аэропорты Берлина, Франкфурта, Ганновера.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 15 июля открыла регулярный рейс по маршруту Минск - Мюнхен - Минск, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вместо жары дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика