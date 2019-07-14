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В выходные милиция задержала двух воров, промышлявших на «Славянском базаре»
15.07.2019 10:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебская милиция вечером 14 июля задержала горожанина, который обокрал торговую палатку литовского ремесленника на ярмарке на «Славянском базаре»,
44-летнего мужчину задержали с поличным. Из торговой палатки народного мастера из Литвы он украл янтарные бусы на сумму 175 рублей. Украшения вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.
А накануне, 13 июля, оперативники в Витебске задержали жителя Городка, который украл сумочку у туристки из России. Девушка отдыхала в кафе, повесила сумку на спинку стула, а через несколько минут она исчезла. Вора помогли установить камеры видеонаблюдения,
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