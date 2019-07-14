В выходные милиция задержала двух воров, промышлявших на «Славянском базаре»

Источник материала: Tut.by

Витебская милиция вечером 14 июля задержала горожанина, который обокрал торговую палатку литовского ремесленника на ярмарке на «Славянском базаре», сообщает УВД.

44-летнего мужчину задержали с поличным. Из торговой палатки народного мастера из Литвы он украл янтарные бусы на сумму 175 рублей. Украшения вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.

А накануне, 13 июля, оперативники в Витебске задержали жителя Городка, который украл сумочку у туристки из России. Девушка отдыхала в кафе, повесила сумку на спинку стула, а через несколько минут она исчезла. Вора помогли установить камеры видеонаблюдения, сообщают в милиции.