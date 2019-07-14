Город Червень и еще 11 населенных пунктов Минщины 15 июля останутся без света

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 15 июля, планово отключат электроэнергию в семи районах Минской области, в том числе в городах — Марьина Горка, Борисов, Червень. Об этом пишет издание Млын.by.

Работы начнутся утром, в 8.00−9.30. Завершатся в 16.00−20.00. Как сообщили в РУП «Минскэнерго», в день отключения в основном будет проводиться капитальный ремонт и техобслуживание.

Березинский район

Жилой сектор деревень Ильинка и Ольшанец с 9.00 до 17.00 будет обесточен из-за ремонта трансформаторной подстанции и замены опор высоковольтных линий.

Борисовский район

В райцентре Борисовский кожно-венерологический диспансер на проспекте Революции, 21 будет обесточен. Кроме этого, электричество отключат на улицах Первого Мая (дома 1−31), Пушкина (дома 11, 26), Энгельса (дома 34−44), Якуба Колоса (дома 14−29). Демонтаж провода высоковольтных линий будет производиться в агрогородке Оздятичи. Там на улице Садовая тоже не будет света.

Клецкий район

15 июля с 8.00 до 17.00 будут обесточены дома 2−11 в переулке Садовом, 1−51 на улице Центральной в деревне Садовая.

Причина отключений электричества в Клецком районе — техобслуживание.

Крупский район

В агрогородке Нача с 8.00 до 17.00 будет обесточена улица Сурина.

Логойский район

Света не будет в деревне Малиновка.

Пуховичский район

Из-за капитального ремонта электроэнергия будет отсутствовать в Марьиной Горке на улице Городской с 9.00 до 16.00. По той же причине без света останется в деревне Зазерье улица Садовая. Также полностью будет обесточен населенный пункт Рыбцы.

Червенский район

Весь жилой сектор города Червень и деревни Кабзевичи с 9.00 до 17.00 будет без электричества из-за работ по замене опор высоковольтный линий и трансформаторных подстанций.

В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства.