Борисовского фермера оштрафовали за «незаконно вырытое озеро», хотя местные жители против

Источник материала: Tut.by

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Иван Сегодник должен заплатить штраф в более чем 18 тысяч рублей за озеро, которое образовалось на его поле в деревне Дудинка Борисовского района. Штраф вынес Комитет по охране природы и постановил озеро — закопать. Местные жители собрали около 200 подписей, чтобы сохранить водоем. Сам фермер обратился за помощью к помощнику президента, сообщает издание Ex-press.by.



Из большого котлована получилось небольшое и ухоженное озеро

Кто такой Иван Сегодник?

Фермерское хозяйство «Сегодник» находится недалеко от улицы Дымки. Иван Сегодник держит большое хозяйство: породистых лошадей, свиней и птиц. На ферму приходят борисовчане, чтобы покататься на конях и пони. В 2016 году журналисты писали о том, как местные власти обязали фермера снести конюшню и бытовки, построенные на его собственной земле. Постройки признали незаконными.

Тогда Иван Сегодник оспорил решение местных властей в суде, обратился в областной исполнительный комитет. Прошло три года, казалось бы, про фермера забыли. Однако совсем недавно его все же заставили снести конюшни. И оштрафовали за озерцо, которое облагородил фермер.

«Легче закопать, чем оформлять»

Водоем, по словам Ивана, существовал и раньше — это котлован, из которого брали грунт на постройку дамбы еще в те времена, когда земля принадлежала городу. Котлован со временем заполнился грунтовыми водами. Фермер обкосил берега, заросшие травой, чтобы в озере могли купаться и удить рыбу местные жители.

— В конце 2016 года мне выдали предписание озеро закопать. Решение я должен был исполнить до февраля 2017-го. Абсурдно, на мой взгляд, закапывать водоем зимой. Тем более, что он находится в болотистом месте, где бьют ключи. Не дожидаясь срока исполнения, мне выписали штраф, на тот момент он составлял около 1 миллиона рублей «старыми». Суд отменил этот штраф. Но решение осталось за исполкомом, — рассказывает фермер.

Спустя некоторое время инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды подала иск в Экономический суд Минской области.

— Ущерб, который я якобы нанес озером, оценили в 18 633 рубля. О суде я узнал постфактум, через налогового инспектора, который сообщил мне о том, что мои счета заблокированы. Из-за этого я не успел обжаловать решение суда. В тот момент в Борисове сменилось руководство, новый председатель привел свою команду. И обо мне забыли почти на два года, — говорит Иван.

По его словам, все это время он предоставлял лошадей на городские праздники и даже карету на бал выпускников, денег за услуги с исполкома не брал.





Около месяца назад на территорию хозяйства пришли судебные приставы.

— Зашли и сказали, что я должен оплатить штраф и снести конюшню. Я обратился к [мэру] Геннадию Денгалеву. Он отказался посодействовать мне в решении проблемы, невзирая на то, что соседи написали письмо в поддержку существования водоема и собрали около 200 подписей, — вспоминает фермер.

Конюшню фермеру предложили снести за несколько недель. Если бы фермер не сделал этого сам, то приехали бы с бульдозерами:

— После этого на ферму приехала комиссия, они посмотрели на озеро и решили, что его все же легче закопать, чем оформлять.



Конюшню Иван разобрал за несколько дней

Помощник президента поможет?

Иван надеется, что спасти озеро поможет еще одна встреча. Он обратился к помощнику президента и инспектору по Минской области Игорю Евсееву, который проводил прием граждан в Несвиже 9 июля:

— Он выслушал меня и обещал приехать ко мне посмотреть на хозяйство и озеро. Сказал, что если оно никому не мешает, то его определенно нужно оставить.



У озера поселились аисты, они питаются рыбой и лягушками

— Озеро никому не мешает, местные дети приходят окунуться в него или половить рыбу. Пожарные, которые приезжали тушить пожар на поле, брали из него воду. Будем надеяться, что все решится.