ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовского фермера оштрафовали за «незаконно вырытое озеро», хотя местные жители против

15.07.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Иван Сегодник должен заплатить штраф в более чем 18 тысяч рублей за озеро, которое образовалось на его поле в деревне Дудинка Борисовского района. Штраф вынес Комитет по охране природы и постановил озеро — закопать. Местные жители собрали около 200 подписей, чтобы сохранить водоем. Сам фермер обратился за помощью к помощнику президента, сообщает издание Ex-press.by.


Из большого котлована получилось небольшое и ухоженное озеро

Кто такой Иван Сегодник?

Фермерское хозяйство «Сегодник» находится недалеко от улицы Дымки. Иван Сегодник держит большое хозяйство: породистых лошадей, свиней и птиц. На ферму приходят борисовчане, чтобы покататься на конях и пони. В 2016 году журналисты писали о том, как местные власти обязали фермера снести конюшню и бытовки, построенные на его собственной земле. Постройки признали незаконными.

Тогда Иван Сегодник оспорил решение местных властей в суде, обратился в областной исполнительный комитет. Прошло три года, казалось бы, про фермера забыли. Однако совсем недавно его все же заставили снести конюшни. И оштрафовали за озерцо, которое облагородил фермер.

«Легче закопать, чем оформлять»

Водоем, по словам Ивана, существовал и раньше — это котлован, из которого брали грунт на постройку дамбы еще в те времена, когда земля принадлежала городу. Котлован со временем заполнился грунтовыми водами. Фермер обкосил берега, заросшие травой, чтобы в озере могли купаться и удить рыбу местные жители.

— В конце 2016 года мне выдали предписание озеро закопать. Решение я должен был исполнить до февраля 2017-го. Абсурдно, на мой взгляд, закапывать водоем зимой. Тем более, что он находится в болотистом месте, где бьют ключи. Не дожидаясь срока исполнения, мне выписали штраф, на тот момент он составлял около 1 миллиона рублей «старыми». Суд отменил этот штраф. Но решение осталось за исполкомом, — рассказывает фермер.

Спустя некоторое время инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды подала иск в Экономический суд Минской области.

— Ущерб, который я якобы нанес озером, оценили в 18 633 рубля. О суде я узнал постфактум, через налогового инспектора, который сообщил мне о том, что мои счета заблокированы. Из-за этого я не успел обжаловать решение суда. В тот момент в Борисове сменилось руководство, новый председатель привел свою команду. И обо мне забыли почти на два года, — говорит Иван.

По его словам, все это время он предоставлял лошадей на городские праздники и даже карету на бал выпускников, денег за услуги с исполкома не брал.


Около месяца назад на территорию хозяйства пришли судебные приставы.

— Зашли и сказали, что я должен оплатить штраф и снести конюшню. Я обратился к [мэру] Геннадию Денгалеву. Он отказался посодействовать мне в решении проблемы, невзирая на то, что соседи написали письмо в поддержку существования водоема и собрали около 200 подписей, — вспоминает фермер.

Конюшню фермеру предложили снести за несколько недель. Если бы фермер не сделал этого сам, то приехали бы с бульдозерами:

— После этого на ферму приехала комиссия, они посмотрели на озеро и решили, что его все же легче закопать, чем оформлять.


Конюшню Иван разобрал за несколько дней

Помощник президента поможет?

Иван надеется, что спасти озеро поможет еще одна встреча. Он обратился к помощнику президента и инспектору по Минской области Игорю Евсееву, который проводил прием граждан в Несвиже 9 июля:

— Он выслушал меня и обещал приехать ко мне посмотреть на хозяйство и озеро. Сказал, что если оно никому не мешает, то его определенно нужно оставить.


У озера поселились аисты, они питаются рыбой и лягушками

— Озеро никому не мешает, местные дети приходят окунуться в него или половить рыбу. Пожарные, которые приезжали тушить пожар на поле, брали из него воду. Будем надеяться, что все решится.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его также обязали закопать озеро. Но местные жители собрали около 200 подписей, чтобы сохранить водоем.
 
Новости дня
Новости общества
 
Директора фабрики «Знамя индустриализации» оштрафовали, на бухгалтера завели дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика