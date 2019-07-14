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«Наши в хиджабах не ходят». Съездили в город, где живет самая большая татарская община

15.07.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ивье в каком-то роде уникальное место. До войны 76% его жителей были евреями, по последней переписи в городе их осталось 2 (два) человека. Сегодня в Ивье живет самая большая татарская община Беларуси — около 500 человек (и это в восьмитысячном городе!). Леша Судников при поддержке Банка БелВЭБ снял фильм о месте, где имам на Пасху ходит в костел, хорошую работу сложно найти, молодежи приходится тусоваться на парковке, а теплицы с помидорами есть практически у каждого.

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Леша Судников пр поддержки Банка БелВЭБ отправился в Ивье, где посетил пятничную молитву в мечети, посмотрел на мусульманское кладбище, а еще поговорил с местными...
 
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