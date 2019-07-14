|
«Наши в хиджабах не ходят». Съездили в город, где живет самая большая татарская община
15.07.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ивье в каком-то роде уникальное место. До войны 76% его жителей были евреями, по последней переписи в городе их осталось 2 (два) человека. Сегодня в Ивье живет самая большая татарская община Беларуси — около 500 человек (и это в восьмитысячном городе!). Леша Судников при поддержке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леша Судников пр поддержки Банка БелВЭБ отправился в Ивье, где посетил пятничную молитву в мечети, посмотрел на мусульманское кладбище, а еще поговорил с местными...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)