«Наши в хиджабах не ходят». Съездили в город, где живет самая большая татарская община

Источник материала: Tut.by

Ивье в каком-то роде уникальное место. До войны 76% его жителей были евреями, по последней переписи в городе их осталось 2 (два) человека. Сегодня в Ивье живет самая большая татарская община Беларуси — около 500 человек (и это в восьмитысячном городе!). Леша Судников при поддержке Банка БелВЭБ снял фильм о месте, где имам на Пасху ходит в костел, хорошую работу сложно найти, молодежи приходится тусоваться на парковке, а теплицы с помидорами есть практически у каждого.

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