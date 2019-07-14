Директора фабрики «Знамя индустриализации» оштрафовали, на бухгалтера завели дело

Источник материала: Tut.by

Прокуратура области проверила работу витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации» и нашла ряд нарушений. Директор предприятия оштрафован, против сотрудника бухгалтерии возбудили уголовное дело, сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, в этом году работникам предприятия не платили в срок и полном объеме зарплату, отпускные, расчеты при увольнении. Директор предприятия оштрафован за это на 4 базовые величины.

О задолженности перед работниками предприятие не сообщало в органы статистики. Виновный в этом сотрудник получил штраф — 25 базовых величин, против работника бухгалтерии предприятия возбуждено уголовное дело за служебный подлог.

Выявили также нарушения при выплате авансов командированным работникам. В связи с этим работник бухгалтерской службы получил штрафа 2 базовые величины.