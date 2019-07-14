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Директора фабрики «Знамя индустриализации» оштрафовали, на бухгалтера завели дело
15.07.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура области проверила работу витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации» и нашла ряд нарушений. Директор предприятия оштрафован, против сотрудника бухгалтерии возбудили уголовное дело,
По данным прокуратуры, в этом году работникам предприятия не платили в срок и полном объеме зарплату, отпускные, расчеты при увольнении. Директор предприятия оштрафован за это на 4 базовые величины.
О задолженности перед работниками предприятие не сообщало в органы статистики. Виновный в этом сотрудник получил штраф — 25 базовых величин, против работника бухгалтерии предприятия возбуждено уголовное дело за служебный подлог.
Выявили также нарушения при выплате авансов командированным работникам. В связи с этим работник бухгалтерской службы получил штрафа 2 базовые величины.
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Прокуратура области проверила работу витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации» и нашла ряд нарушений.
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