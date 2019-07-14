Фоторепортаж: День семьи, любви и верности ярко, весело и по-душевному тепло отметили на Будакошелевщине.
|
Фоторепортаж: День семьи, любви и верности ярко, весело и по-душевному тепло отметили на Будакошелевщине
15.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Фоторепортаж: День семьи, любви и верности ярко, весело и по-душевному тепло отметили на Будакошелевщине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фоторепортаж: День семьи, любви и верности ярко, весело и по-душевному тепло отметили на Будакошелевщине
Фоторепортаж: День семьи, любви и верности ярко, весело и по-душевному тепло отметили на Будакошелевщине.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)