Уборщица подземного перехода похитила арендный самокат

Источник материала: Tut.by

Уборщица одного из подземных переходов похитила арендный самокат. Об этом сообщает милиция Минска.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото предоставлено компанией Eleven, шерингом электросамокатов в Минске

В Минске недавно запустился сервис по аренде электросамокатов. Средство передвижения можно арендовать с помощью специального приложения, а потом оставить в любом месте. Владельцы самокатов Eleven столкнулись с проблемой — их крадут.

Очередная история случилась недавно. Представитель частной компании по прокату электросамокатов заявил о пропаже одного из них в Советское РУВД Минска, рассказывает милиция.



Фото: с сайта милиции Минска

Оперативники установили, что похитительницей оказалась уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы. Она обратила внимание на самокат, который стоял без присмотра. Женщина спрятала самокат в подсобке. Спустя некоторое время узнала, что техника арендная и на ней есть датчики отслеживания. Испугавшись, что ее найдут, уборщица попросила неизвестного мужчину за «горячительный» напиток разобрать самокат и достать датчики. Потом женщина отнесла самокат домой и спрятала в подвале.

Минчанку задержали. Она пояснила, что похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба составила порядка 1000 белорусских рублей.



Фото: с сайта милиции Минска

Материалы проверки передали в Советский РОСК Минска, где действиям задержанной дадут правовую оценку.

За тайное хищение имущества по части 1 статьи 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь, женщине может грозить штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В июне сообщалось о трех уголовных делах, которые возбудили за кражу электросамокатов.

В первом случае двое граждан утащили транспорт в подъезд и пытались разблокировать, перерезав провода. По GPS сотрудники кикшеринговой компании нашли, где находится самокат, и обратились в милицию. Парней задержали, когда они выходили из дома.

Во втором случае злоумышленник увез самокат на дачу за 40 км от города. Он также попытался разобраться с электроникой самостоятельно. Мужчину все равно вычислили, ведь GPS работает, даже если нарушена целостность проводов.

В третьем случае минчанин принес самокат домой, но там он также находился недолго.