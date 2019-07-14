Лето вернется к выходным. В воскресенье ожидается до +29 °С

Источник материала: Tut.by

В течение недели будет прохладная с дождями погода, и только к выходным она улучшится: потеплеет. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

16 июля, во вторник, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +7…13 °С, максимальная температура днем — +19…25 °С.

17 июля, в среду, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты циклона, пути которого пройдут вдоль северо-восточных границ нашей страны. Ожидается преобладание облачной погоды, временами дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +8…14 °С, максимальная температура днем — +16…22 °С.

В четверг, 18 июля, ожидается неустойчивая погода, временами дожди различной интенсивности, днем дожди будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью — +8…14 °С, максимальная температура днем составит от +15 °С по северо-востоку до +23 °С по юго-западу страны.

19 июля, в пятницу, погода начнет улучшаться, но местами не обойдется без кратковременных дождей. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +8…15 °С, максимальная температура днем составит от +17 °С по северо-востоку до +26 °С по юго-западу страны.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая неустойчивая воздушная масса. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха минимальная в ночные часы — +9…16 °С, максимальная температура днем в субботу — +20…27 °С, в воскресенье — +22…29 °С.