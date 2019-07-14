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В Могилеве так обрезали деревья, что те умирали. Оказалось, коммунальники были необучены

15.07.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За кардинальное кронирование деревьев в Могилеве прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц, в том числе 15 начальников ЖЭУ, сообщает ТРК «Могилев». Проверяющие выяснили, что такое «омолаживание деревьев», какое часто проводили в Могилеве, пагубно сказывается на растениях и даже приводит к их гибели.


Фото: petitions.by

Как объяснили прокуратуре ученые из Минска, кронирование, при котором на дереве срезают все ветви и остается лишь ствол — или высокий пень — подобно мине замедленного действия. Потому что такое дерево если не сразу, то за 2−3 года умирает.

Подобным образом пострадали, например, деревья около Дома культуры железнодорожников. Оказалось, что работники, которые занимались обрезкой, не были обучены уходу за деревьями. Теперь, после проверки прокуроров, их отправят на специальные курсы в учебно-образовательный республиканский центр экологической экспертизы. И только потом допустят до работы с деревьями.

Прокуратура выявила целую систему нарушений. Так, в городе отсутствует учет зеленых насаждений. Нет плана размещения деревьев и кустарников, схемы озеленения территорий. Есть проблемы с экспертизой и составлением заключений по «аварийным деревьям».

Вызвало нарекания озеленение промышленной застройки Могилева и Могилевского района. Например, на плане, который был предоставлен прокурорам, было указано, что на территории между промышленной зоной предприятий СЭЗ «Могилева» и жилой застройкой создана санитарная зона из зеленых насаждений. Но это не соответствует действительности.

По словам прокуроров, ситуацию с озеленением города Могилева и пригорода они планируют держать на контроле. В горисполкоме их заверили: к середине 2020 года появится та самая, очень важная схема озеленения города. Деревья пересчитают, проверят, а где нужно — высадят.


Фото: petitions.by

Могилевчане обратили внимание на вредительское кронирование деревьев в Могилеве раньше проверяющих. И еще в апреле составили петицию против проведения так называемого топпинга, от которого страдают не только деревья, но и ухудшается эстетический вид зеленых насаждений.

«Мы, как неравнодушные жители и гости Могилева, в связи с очевидным желанием сделать город лучше, а также в соответствии с правом на комфортную среду обитания, гарантированное Конституцией Республики Беларусь, требуем отказаться от практики вырубки и обрезки деревьев, кроме как по аварийным причинам, вплоть до принятия новых инструкций и технологической документации в полном соответствии с рекомендациями Национальной Академии наук Беларуси», — сообщалось в тексте петиции.

Документ подписали 570 человек.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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После проверки прокуроров коммунальников отправят на специальные курсы и только потом допустят до работы с деревьями.
 
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