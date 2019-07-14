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В Слониме идет разбирательство из-за ран у солдата. Одна из версий - членовредительство
15.07.2019 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Командованием одной из воинских частей в Слонимском гарнизоне проводится проверка по факту травм у солдата. Одна из версий — членовредительство с целью уклонения от службы, сообщает пресс-служба Минобороны.
Утром 15 июля Telegram-канал NEXTA
Пресс-служба Минобороны
Командованием части уже начата проверка, чтобы выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении солдата. Поскольку за отказ от несения службы путем умышленного нанесения себе травм (членовредительство) или симуляции болезни предусмотрена уголовная ответственность. За это грозит вплоть до 7 лет лишения свободы.
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По данному факту командование части начало проверку.
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