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Гомельская прокуратура наказала парней, которые сделали место для скалолазания под мостом над Сожем
15.07.2019 13:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельская транспортная прокуратура наказала четырех парней, которые установили под автодорожным мостом через реку Сож приспособления для скалолазания. Об этом
На днях сотрудники транспортной инспекции и Госинспекции по маломерным судам выяснили, что на подвесном техническом проходе под автодорожным мостом через Сож бывают люди.
В один из будних дней, в районе 14 часов, там проводили свободное время трое подростков. И судя по рисункам и надписям — в этом месте, хотя имеются предупреждения на табличках: «Внимание! Проход по ж/д мосту запрещен. Опасно!».
Прокуратура отыскала четверых парней, которые нарушили запрет и закрепили там веревки для занятия скалолазанием. Им прокурор вынес официальное предупреждение.
Кроме того, руководителям Гомельской дистанции пути РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» и РУП «Гомельавтодор» вынесено предписание, чтобы они приняли меры и ограничили доступ посторонних людей на ж/д пути, мосты и так далее.
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В итоге на мост, куда закрыт доступ посторонних, ходили провести свободное время даже подростки.
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