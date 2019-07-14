Гомельская прокуратура наказала парней, которые сделали место для скалолазания под мостом над Сожем

Источник материала: Tut.by

Гомельская транспортная прокуратура наказала четырех парней, которые установили под автодорожным мостом через реку Сож приспособления для скалолазания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Гомельская транспортная прокуратура

На днях сотрудники транспортной инспекции и Госинспекции по маломерным судам выяснили, что на подвесном техническом проходе под автодорожным мостом через Сож бывают люди.

В один из будних дней, в районе 14 часов, там проводили свободное время трое подростков. И судя по рисункам и надписям — в этом месте, хотя имеются предупреждения на табличках: «Внимание! Проход по ж/д мосту запрещен. Опасно!».

Прокуратура отыскала четверых парней, которые нарушили запрет и закрепили там веревки для занятия скалолазанием. Им прокурор вынес официальное предупреждение.

Кроме того, руководителям Гомельской дистанции пути РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» и РУП «Гомельавтодор» вынесено предписание, чтобы они приняли меры и ограничили доступ посторонних людей на ж/д пути, мосты и так далее.