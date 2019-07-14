﻿ Минздрав Беларуси проводит работу по снижению стоимости некоторых лекарств. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав Беларуси проводит работу по снижению стоимости некоторых лекарств

15.07.2019 15:33 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством здравоохранения Беларуси проводится работа по возможному снижению стоимости некоторых лекарств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

С этой целью проводится анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых белорусами за рубежом. В частности, если вы покупаете лекарства в других странах, то можете принять участие в обсуждении и оставить свой комментарий под записью на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"Это должна быть достоверная информация, подтвержденная фото упаковки или чека с указанием страны, города, где были приобретены лекарственные средства, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси. Если вы не пользуетесь социальными сетями, то эту же информацию можно отправить на электронную почту. Ее адрес указан на официальной странице Министерства здравоохранения", - сказала Юлия Бородун. Информация будет собираться до конца августа.

Согласно статистике, в стране в год потребление лекарственных средств на человека составляет около $98. При этом в Беларуси зарегистрировано более 4 тыс. наименований лекарств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством здравоохранения Беларуси проводится работа по возможному снижению стоимости некоторых лекарств. Об этом корреспонденту...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Жлобинском районе дебошира оштрафовали на 40 базовых величин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика