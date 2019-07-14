﻿ В Гомеле в умывальнике в туалете больницы нашли новорожденную. Рядом стоял пакет с вещами. 21.by
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В Гомеле в умывальнике в туалете больницы нашли новорожденную. Рядом стоял пакет с вещами

15.07.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июля в Гомеле в умывальнике туалета детской больницы нашли новорожденную девочку. По оценкам специалистов, ей пять дней от роду. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

В 13.55 в милицию Гомеля поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы. Медики нашли в раковине туалета общего пользования, который находится в холле здания, новорожденную девочку. Рядом находился пакет с детскими вещами.

Предположительный возраст ребенка — 5 дней, ее состояние оценивается как стабильное.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят поисковые мероприятия, чтобы найти маму. Если вы располагаете информацией по данному поводу, сообщите в милицию по телефону 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Предположительный возраст ребенка - 5 дней, его состояние оценивается как стабильное.
 
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