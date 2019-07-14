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В Гомеле в умывальнике в туалете больницы нашли новорожденную. Рядом стоял пакет с вещами
15.07.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 июля в Гомеле в умывальнике туалета детской больницы нашли новорожденную девочку. По оценкам специалистов, ей пять дней от роду. Об этом
В 13.55 в милицию Гомеля поступило сообщение от медперсонала детской областной клинической больницы. Медики нашли в раковине туалета общего пользования, который находится в холле здания, новорожденную девочку. Рядом находился пакет с детскими вещами.
Предположительный возраст ребенка — 5 дней, ее состояние оценивается как стабильное.
Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят поисковые мероприятия, чтобы найти маму. Если вы располагаете информацией по данному поводу, сообщите в милицию по телефону 102.
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Предположительный возраст ребенка - 5 дней, его состояние оценивается как стабильное.
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