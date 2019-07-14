Спасал планету от мусора. Минчанин рассказал, почему уносил коврики от стоматологии

Источник материала: Tut.by

С крыльца столичной стоматологии несколько раз уносили коврики , писал TUT.BY. Похитителя нашли, сообщает милиция.





От дверей столичной стоматологии (на улице Якуба Коласа) дважды уносили коврики, это зафиксировала камера видеонаблюдения . Представители стоматологии обратились в милицию. Оперативники нашли установили личность злоумышленника: им оказался 27-летний минчанин, раньше не судимый.

Молодой человек рассказал: шел мимо здания стоматологии, увидел резиновый коврик. Решил, что это мусор, который загрязняет планету, а потом выбросил его в мусорный контейнер.

Материалы проверки передали в Советский РОСК Республики Беларусь, где действиям минчанина дадут правовую оценку. Кроме того, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.