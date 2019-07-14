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Спасал планету от мусора. Минчанин рассказал, почему уносил коврики от стоматологии

15.07.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С крыльца столичной стоматологии несколько раз уносили коврики, писал TUT.BY. Похитителя нашли, сообщает милиция.


От дверей столичной стоматологии (на улице Якуба Коласа) дважды уносили коврики, это зафиксировала камера видеонаблюдения. Представители стоматологии обратились в милицию. Оперативники нашли установили личность злоумышленника: им оказался 27-летний минчанин, раньше не судимый.

Молодой человек рассказал: шел мимо здания стоматологии, увидел резиновый коврик. Решил, что это мусор, который загрязняет планету, а потом выбросил его в мусорный контейнер.

Материалы проверки передали в Советский РОСК Республики Беларусь, где действиям минчанина дадут правовую оценку. Кроме того, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

 
 
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