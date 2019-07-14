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Спасал планету от мусора. Минчанин рассказал, почему уносил коврики от стоматологии
15.07.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С крыльца столичной стоматологии несколько раз
От дверей столичной стоматологии (на улице Якуба Коласа) дважды уносили коврики, это зафиксировала
Молодой человек рассказал: шел мимо здания стоматологии, увидел резиновый коврик. Решил, что это мусор, который загрязняет планету, а потом выбросил его в мусорный контейнер.
Материалы проверки передали в Советский РОСК Республики Беларусь, где действиям минчанина дадут правовую оценку. Кроме того, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
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Минчанин объяснил, что пытался спасти планету от мусора
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