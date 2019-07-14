Источник материала: Газета Авангард

В хозяйствах района полным ходом идет уборка озимого рапса на зерно.

Из запланированных 4,9 тыс. га сегодня уже убрано 4,5 тыс. га площадей, что составляет 91% от плана.





– Валовой сбор культуры составляет 5,5 тыс. тонн, средняя урожайность по району 12,3 ц/га, – отметил заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виктор Маркевич. – Такие сельхозпредприятия, как КСУП «Кривск», ОАО «Рогинь», ОАО «Николаевка», филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», уже полностью завершили уборку озимого рапса. Лидерами по урожайности масличной культуры являются ФХ «Днепр-Агро» (23,2 ц/га), РУП «Белоруснефть-Особино» (18,7 ц/га), филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» (17,5 ц/га). Кроме того, практически все хозяйства района проводят кошение трав вторым укосом, заготовку сена и сенажа. На сегодняшний день три сельхозпредприятия уже перевыполнили план по заготовке сена. Так, аграриями ОАО «Николаевка» заготовлено 1,9 тыс. тонн, или 133% к плану, КСУП «Губичи» – 1,6 тыс. тонн (127% к плану) и ОАО «Юбилейный-Агро» – 1,6 тыс. тонн (120% к плану).

Кроме того, ОАО «Юбилейный-Агро» лидирует и по заготовке сенажа – 4,7 тыс. тонн, или 62% от задания. В трех хозяйствах района ведется заготовка сенажа в полимерной упаковке. Это КСУП «Губичи», ОАО «Юбилейный-Агро» и филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Несмотря на то что темпы жатвы сдерживают дожди, аграрии используют каждый погожий час, чтобы убрать выращенный урожай.

Следует отметить, что четыре сельхозпредприятия района – КСУП «Кривск», ОАО «Юбилейный-Агро», ОАО «Рогинь» и ОАО «Николаевка» – уже приступили на отдельных полях к уборке зерновых культур.

Ольга ЧЕРНЯКОВА