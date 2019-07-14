Источник материала: Газета Авангард

Если ваш мужчина не дома и не на работе – значит он на рыбалке!14 июля отмечается День рыбака. В канун этого праздника потомственный рыболов Евгений Кругляков рассказывает о секретах хорошего улова:





– Мой дед и прадед были рыбаками и охотниками. Отец перенял любовь к рыбалке от них, и с 5 лет мы вместе ездим рыбачить. Сейчас у меня растет маленькая дочка, ей тоже пошел 5-й год. Буду возить с собой на рыбалку, конечно, но пусть сама решает, увлекаться ей потом этим или нет. Мне повезло: мама и жена относятся к рыбалке хорошо, отпускают, но рыбу чистить не берутся. Этим всегда занимается папа.

Мы рыбачим круглый год, практически каждые выходные, частенько и с ночевкой. Но на самом деле нас захватывает сам процесс. Возможно, кто-то удивится, но у меня сейчас наступил такой момент, когда хочется поймать рыбу – и сразу же отпустить. Ведь я рыбу есть не сильно люблю. Как в пословице говорится, рыбак рыбу не ест. Рыбалка для меня – это прежде всего отдых в хорошей компании. Я не гоняюсь за трофеями. Разве что однажды удалось побить собственный рекорд и поймать 20 кг леща за 2 часа.

Рыбачить ездим в Смычек, Чечерский или Жлобинский районы. Но место хорошей ловли я вам сказать не могу просто потому, что невозможно предугадать, где сегодня будет хороший клев. Раньше – да. Можно было приехать в любое место и начать рыбачить, потому что рыба – везде. Сейчас на реках очень много рыболовов, часто даже уместиться негде, а о надежде поймать рыбу и говорить не буду, особенно с пятницы до понедельника. Бывает, наберешь снастей, поедешь с ночевкой, думаешь, «ну сейчас что-нибудь хорошее точно словлю», а тебе только или мелочь идет, или вообще ничего. А бывает, возьмешь одну удочку, один фильтр, из наживки – червяк и опарыш – клев такой, что не успеваешь рыбу вытягивать. Закон подлости такой.

Удочек дорогих принципиально не покупаю, но и дешевых не беру, поскольку тяжелые и неудобные. Что-то средней ценовой категории. Ведь успех рыбалки зависит не столько от удочки, сколько от самого рыбака. Если человек умеет ловить рыбу, он ее словит и на простую удочку, и без прикорма. Мы обычно прикармливаем кашами, в которые подмешиваем покупной корм. Бывало и такое, что совсем без прикорма ловили хорошо. В таком деле удача точно играет не последнюю роль. Если честно, в различные сказки о погоде не верю. Если умеешь ловить рыбу, наловишь всегда. Разве что перемена линии экватора влияет на улов. В это время рыба хорошо ловится.

Сейчас научиться рыбачить стало не трудно. Достаточно зайти в ютуб, посмотреть блоги различных рыбаков – чемпионов мира или Европы – и повторить все действия за ними. Но мне кажется, важно найти свой подход: как и на что ловить.

У нас однажды произошел веселый случай. Мы ловили с папой рыбу с лодки в Чечерском районе на озере Малыничи. Сзади на веревку привязали садок. Наловили мы тогда 4 кг плотвы, положили в садок и отъехали в другое место. Я поворачиваюсь, смотрю – садка нет. Веревка отвязалась или порвалась, я так и не понял. А там глубина 5 мет-ров, никто нырять за ним не захотел. Так и ушла под воду наша рыба.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото из архива Евгения Круглякова