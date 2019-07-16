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Пять дней в Жлобине будут праздновать День металлурга

15.07.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять дней в Жлобине будут праздновать День металлурга. Программу мероприятий опубликовала районная газета «Новы дзень».


14 июля, в воскресенье, в 9.00 начнется XXX международный легкоатлетический пробег, старт и финиш с площадки возле Дворца культуры металлургов.

16 июля, во вторник, в 16.00 пройдет торжественное открытие выставки творческих работ «Магия творчества», в 16.20 — церемония награждения победителей. В 18.00 во Дворце культуры металлургов пройдет вечер чествования ветеранов труда и трудовых династий.

19 июля, в пятницу, в 16.00 стартует церемония награждения передовиков производства, занесенных на заводскую Доску почета, и там же, во дворце, проведут выставку наград и достижений предприятия за 2014 — 2019 годы.

В 17.00 — вечер, посвященный Дню металлурга. В программе: чествование передовиков производства, награждение почетными грамотами работников, праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры металлургов.

20 июля, в субботу, с 7.00 до 8.30 пройдет акция «Утро праздничного дня»: в заводских микрорайонах прозвучат праздничные фанфары духового оркестра ДКМ.

8.50 — 09.00 — молодежный велопарад (с флагами БМЗ и передачей эстафетных палочек стартующим участникам эстафеты). А с 9.00 и в течение часа на бульваре Металлургов пройдет легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора БМЗ.

Кроме того, пройдет фотовыставка «Спорт — стиль жизни» и церемония возложения цветов к мемориальной доске им. Д.А. Акопова.

С 10.30 до 11.00 в парке «Пять стихий» запланировано торжественное открытие праздничных мероприятий, а на площадке возле дворца — флешмоб творческих коллективов. С 11.00 и в течение трех часов в парке «Пять стихий» для граждан — развлекательно-игровая программа «Семейный парад» (концерт, детские аниматоры, спортивные соревнования, показательные выступления, выставка и праздничная торговля).

С 18.00 до 22.45 пройдет праздничный концерт мастеров искусств Республики Беларусь плюс поздравление от гендиректора БМЗ. Хедлайнеры вечера — белорусская поп-панк-группа «Леприконсы», ведущие — Тео и Ольга Рыжикова.

22.45 — 23.00 пройдет акция «Споем гимн завода вместе», площадка возле Дворца культуры металлургов.

21 июля, в воскресенье, с 17.00 — 19.00 в планах музыкально-развлекательная программа «Празднуем вместе» на той же площадке возле дворца.

 
 
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Программу мероприятий опубликовала районная газета «Новы дзень».
 
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