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Двухметровые, из лозы - в парке Могилева появились скульптуры львов

15.07.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве стало на две скульптуры львов больше. Их установили в парке в Подниколье 10 июля, рассказал TUT.BY заместитель директора Могилевзеленстроя Дмитрий Гришечко. Эти львы — двухметровые и сделаны из лозы.


По словам Дмитрия Гришечко, скульптуры львов — это работа нескольких десятков людей. «Горводоканал» изготовил металлический каркас скульптур, а мастера и ученики Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа оплели его лозой, которую заготавливали сами. Все это заняло около месяца.





Ухаживать за скульптурами, которые разместили на входе в парк со стороны лестницы с каскадным фонтаном, будут сотрудники «Могилевзеленстроя».

Названия у скульптур нет, говорит Дмитрий Гришечко. «Клички» львам, возможно, дадут сами горожане.

 
Теги: Могилев
 
 
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Названия у скульптур нет. «Клички» львам, возможно, дадут сами горожане.
 
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