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Приостанавливается подача горячей воды: с 16 июля – в Шумилино; с 29 июля – в Светлосельском

15.07.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Приостанавливается подача горячей воды: с 16 июля – в Шумилино; с 29 июля – в Светлосельском
К сведению населения
УП ЖКХ Шумилинского района сообщает, что с 16 июля приостанавливается подача горячего водоснабжения в г. п. Шумилино в связи с проведением плановых профилактических работ в центральной котельной.
С 29 июля приостанавливается подача горячего водоснабжения в агр. Светлосельский в связи с проведением плановых профилактических работ на котельной ТМО.
 
 
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К сведению населения УП ЖКХ Шумилинского района сообщает, что с 16 июля приостанавливается подача горячего водоснабжения в г. п. Шумилино в связи с проведением...
 
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