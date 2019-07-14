Приостанавливается подача горячей воды: с 16 июля – в Шумилино; с 29 июля – в Светлосельском

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К сведению населения

УП ЖКХ Шумилинского района сообщает, что с 16 июля приостанавливается подача горячего водоснабжения в г. п. Шумилино в связи с проведением плановых профилактических работ в центральной котельной.

С 29 июля приостанавливается подача горячего водоснабжения в агр. Светлосельский в связи с проведением плановых профилактических работ на котельной ТМО.