По глупости или намеренно: промах «диванных экспертов» (или когда «хайп» может закончиться судом)

Источник материала: Единство

Но – по разным причинам - не все и не всех. А в эпоху развития интернета и появившейся возможности прятаться под фейковыми никами, не опасаясь быть узнанными, некоторые и вовсе почувствовали мнимую свободу. Ведь в отличие от реального мира, безобразное поведение в виртуальном пространстве человеку ничем не угрожало. Можно было вести себя как угодно, оскорблять и угрожать, не волнуясь о том, что придет повестка в суд.

Судебная практика показывает, что с каждым годом граждане и организации все активнее защищают свою репутацию и борются с клеветой в глобальной сети. Соответствующие рычаги воздействия имеются в статьях административного и уголовного кодексов, которые регулируют поведение интернет-пользователей.

Так, в конце мая во многих белорусских СМИ появилась информация о так называемой «Оле Ивановой» - под таким ником скрывался 35-летний сантехник из Витебского ЖЭУ, щедро поливавший грязью и оскорблениями местную власть в одном из пабликов. Правоохранительные органы без труда определили «Олю», которой в суде придется отвечать за оскорбительные высказывания и комментарии. К слову, «загреметь» в места, не столь отдаленные, «Оля» может аж на три года.

В череде подобных происшествий недавно отметился и Борисов. В минувший четверг суд Борисовского района рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело о защите деловой репутации по иску от ОАО «БАТЭ», управляющей компании холдинга «Автокомпоненты», к администратору и модератору сообщества «Типичный Борисов» в социальной сети «ВКонтакте» Д. Новику и В. Моничу.

Суть дела состояла в том, что 2 марта 2019 года редакция сообщества «Типичный Борисов» опубликовала недостоверную информацию, присланную одним из подписчиков. В ней содержались сведения о тяжелом экономическом положении на ОАО «Экран», а также о жесткой управленческой политике ОАО «БАТЭ» (здесь лучше конкретно указать, что было неправдой, так как на форумах будет много домысливаний). Как установили сотрудники Борисовского РУВД, данные были присланы неизвестными лицами с фальшивой страницы в формате электронного документа.

По заявлению ответчиков, проверить эту информацию не представлялось возможным, однако она могла заинтересовать аудиторию сообщества (а если по молодежному, можно было словить «хайп»), поэтому администраторы приняли решение опубликовать эти сведения на странице группы. Это и стало причиной судебного разбирательства между сторонами.

На вопрос о том, как обычно проверяются сведения, предлагаемые участниками сообщества, был дан, мягко говоря, поразительный ответ:

– Мы проверяем сведения в меру наших возможностей. В этот раз не проверили, поэтому так и разместили. Эта информация не была проверена по объективным причинам: мы не являемся средством массовой информации, и не в наших силах было добиться каких-то комментариев по этому поводу.

После ряда проверок, проведенных специалистами ОАО «Экран» и ОАО «БАТЭ» с целью недопущения причинения экономического ущерба и дестабилизации социальной обстановки в трудовых коллективах, опубликованная информация не нашла подтверждения.

Поэтому администраторам сообщества не оставалось ничего иного, как удалить скандальные данные и разместить опровержение.

Судебное заседание продлилось чуть более часа. Представители ОАО «Экран» и ОАО «БАТЭ» остались полностью удовлетворены решением суда: вновь разместить опровержение с возможностью оставлять комментарии, а также взыскать с администраторов возврат понесенных судебных расходов в размере 76 рублей 50 копеек. Также администраторы сообщества обязались впредь согласовывать всю информацию, касающуюся организаций холдинга «Автокомпоненты», с ответственными представителями организации.

Вечером того же дня судебное решение было приведено в силу: на странице сообщества вновь появилось опровержение, которое теперь можно комментировать.

Комментируя сложившуюся ситуацию, администраторы «ТБ» самоуверенно заявили, что данный случай не скажется на их репутации и имидже ресурса:

– Не думаем, что это как-то повлияет на приток рекламы. У нас ее не так много, и вряд ли эта ситуация что-то изменит. Это была просто ошибка, и мы ее уже исправили. Ничего не поменяется.

Действительно, форумные тролли всегда ведут себя дерзко и уверенно в Сети, считая, что их никто и никогда не найдет. И готовы размещать самую невероятную информацию, только ради «хайпа» и новых подписчиков, не понимая, что тем самым могут затронуть чьи-то интересы. Но в суде вся прыть куда-то пропадает…

В данном случае, администраторы отделались легким тремором и последствиями испуга. Но ситуации бывают разные, и за каждый «фейковый» вброс рано или поздно придется отвечать.

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ «А»