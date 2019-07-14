Задерживаются поезда в направлении Орши из-за аварии с грузовым составом

Источник материала: Tut.by

Задерживаются поезда в направлении Орши из-за схода с рельсов грузового состава. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



Фото: t.me/nexta_tv

О задержках поездов в сторону Орши сообщил Telegram-канал NEXTA. Так, некоторые рейсы застряли в пути, а отправление электрички в Минск временно откладывается. Якобы всему виной несколько вагонов грузового состава, которые сошли с рельсов недалеко от города Крупки в Минской области.



Фото: t.me/nexta_tv

В неофициальной группе Белорусской железной дороги пишут , что семь грузовых вагонов сошли на перегоне Крупки — Приямино, это участок между Минском и Оршей.

«Недалеко от города Крупки сошел с рельсов грузовой поезд. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса из Минска в Оршу идет с задержкой», — подтверждает оршанская фирма tourz.by.



Фото: tourz.by



Фото: t.me/beltransport

В пресс-службе БЖД сообщили, что скоро появится официальная информация по этому поводу.