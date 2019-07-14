|
Задерживаются поезда в направлении Орши из-за аварии с грузовым составом
15.07.2019 18:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задерживаются поезда в направлении Орши из-за схода с рельсов грузового состава. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
О задержках поездов в сторону Орши
В неофициальной группе Белорусской железной дороги
«Недалеко от города Крупки сошел с рельсов грузовой поезд. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса из Минска в Оршу идет с задержкой», —
В пресс-службе БЖД сообщили, что скоро появится официальная информация по этому поводу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые поезда застряли в дороге, отправление других откладывается на неопределенный срок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)