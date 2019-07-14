«В Шабанах разобрали байк». С какими проблемами столкнулся велошеринг в Минске и его пользователи

Источник материала: Tut.by

Сеть велопроката без станций запустилась в Минске меньше двух недель назад. За это время обнаружились проблемы в работе приложения, с помощью которого можно арендовать байк. TUT.BY узнал, как сервис пытается справиться с проблемами и согласны ли в компании, что велосипеды неудобные.





Сервис по аренде велосипедов в Минске называется «Колобайк». Суть услуги: скачиваешь приложение на телефон, смотришь, где поблизости есть свободный велосипед, арендуешь его, оплата списывается с карточки. Стоимость часа аренды — два рубля. Плюс проката без станций в том, что велосипед после поездки можно оставить где угодно. Точное местоположение велосипеда можно отследить с помощью GPS-датчиков.

Представители сообщества велосипедистов давно ждали прихода в Минск крупного велопроката — с надеждой, что это станет большим вкладом в развитие велодвижения, приучит горожан к экологичному транспорту. Прокат пришел, но кое-что пока идет не так.

О проблемах, с которыми пришлось столкнуться, рассказал директор компании Gusarov, специалист по маркетингу Андрей Гусаров (он помогает продвигать «Колобайк»).

Есть ли случаи вандализма?

На прошлой неделе велосипеды шеринга находили в неожиданных местах : на козырьке подъезда, в мусорном баке. «Колобайк» даже обвиняли в неудачной пиар-акции.

— Надо быть очень плохим пиарщиком, чтобы, закинув велосипед в мусорку, предлагать людям на нем поехать. Но в чем парадокс: чем больше ты говоришь, что это не часть пиар-компании, тем больше люди в это не верят, — объясняет Андрей Гусаров.

Директор компании «Колобайк» Вадим Осипчик рассказывал, что случаев вандализма пока не зафиксировано , по-крайней мере, серьезных. Но Андрей Гусаров говорит, что уже есть и вандализм.

— Вчера в Шабанах «Колобайк» разобрали. Велосипед антивандальный, это непросто сделать даже с подручными средствами, но разобрали — думаем, на это ушло порядка трех часов. Ежедневно в чат, посвященный байкшерингу, сбрасывают фотографии велосипедов с оторванными сиденьями, разрисованных. Некоторые люди присылают мне угрозы в сообщениях.





— Чем все это можно объяснить? Неужели минчане такие невоспитанные?

— И я, и собственник сервиса не считаем, что минчане невоспитанные. У всех сервисов шеринга в мире есть процент техники, испорченной вандалами, а мы просто не ожидали, что у нас это будет так массово.

Андрей Гусаров добавляет, что в последние дни появился новый вид вандализма: QR-коды, которые нужно «считывать» перед началом поездки, заштриховывают, закрашивают и заклеивают.

— Пока в милицию не обращались. Позиция владельца сервиса: он искренне надеется, что люди осознают пользу, которую «Колобайк» приносит городу, поймут, как им пользоваться и перестанут портить чужое имущество.

Почему выбрали именно такие велосипеды?

«Колобайк» выставил в городе 800 велосипедов, всего их будет 3 тысячи. Технику закупали в Китае. Директор сервиса Вадим Осипчик уже объяснял, что именно эта страна — родина байкшеринга без стоянок, там же придумали антикоррозийное и антивандальное исполнение. Но многие пользователи критикуют выбранную модель: тяжелая, сложно подниматься в гору, плохая амортизация.

— Модель предназначена сугубо для проката, со всеми вытекающими — объяснил Андрей Гусаров.

Например, у велосипедов «Колобайк» — цельнолитые, а не пневматические колеса. Это может сказываться на «мягкости» поездки.

— Это городской велосипед. Возможно, люди сравнивают передвижение на нем с поездками на горных велосипедах, но это не то же самое.





Что случилось с промокодами?

У сервиса «Колобайк» работала программа лояльности: любой человек мог получить промокод, который давал право на бесплатные минуты поездки. Утром 15 июля неиспользованные промокоды компания аннулировала — это тоже породило критику. Андрей Гусаров объясняет: это вынужденный шаг, потому что пользователи массово стали «накручивать» промо-коды.

— Примерно 15% от всех велосипедов, работающих в городе, арендовались за «живые» деньги. Большинством велосипедов пользовались люди, которые получали крупный баланс на счет с помощью посторонних сим-карт, в том числе российских. Мы получили сотни звонков в службу поддержки, что пользователи видят рядом велосипеды, но все они часам забронированы, воспользоваться ими нельзя. Стали выяснять. Оказалось, что люди с «накрученными» кодами не завершали поездки, оставляли велосипеды до утра в своем подъезде. Когда на балансе промокодов на тысячу рублей, тебя не волнует, что нужно 16 рублей заплатить, чтобы велосипед стоял забронированным восемь часов. Сегодня агрессию вызвало не вполне корректное уведомление для пользователей о блокировке неактивированных промокодов — людям не объяснили, почему это пришлось сделать.





По словам специалиста по маркетингу, промокоды сейчас не работают, компания будет менять подходы к системе лояльности.

— Скорее всего, появится возможность активировать код только когда твой друг уже реально воспользовался сервисом и привязал банковскую карточку, стал клиентом.

Когда приложение заработает и на айфонах?

Приложение работает на телефонах Android, iOS пока не поддерживает. Ситуацию пытаются исправить, но точных дат до сих пор не называют.

— Называли 15 июля, но сейчас дата не ясна. Скорее всего, к запуску iOS будет приурочено появление у «Колобайка» электросамокатов.





Почему велосипед иногда приходится долго искать?

Некоторые пользователи сообщают: велосипед не всегда сразу можно найти там, где он показан на карте.

— Проблема будет решаться, — говорит Андрей Гусаров. — Но, если помните, во время запуска «Убера» тоже были сложности с определением адреса. Например, когда я вызывал такси, машина первое время приезжала не к моему дому, а к соседнему.

Иногда пользователи не видели в приложении кнопки «завершить поездку». Андрей Гусаров объясняет, что с этой проблемой разобрались. Заканчивать поездку нужно как с помощью кнопки в приложении, так и механически, закрывая замок на велосипеде.

— Вы не раз обращали внимание, что сервис тестируется. Может, стоило сделать пользование во время теста бесплатное, или со скидками, раз проблем много?

— Плата за пользование и так невысокая. Такой тариф сделан специально, чтобы прокатные велосипеды были доступны для многих: и для людей с достатком, и для студентов.