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Три ночи подряд в Беларуси обновлялись абсолютные минимумы температур

15.07.2019 21:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые рекорды холода фиксируются в Беларуси последние три ночи.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В ночь на 15 июля обновились абсолютные минимумы температур на четырех метеостанциях в Витебской и Могилевской областях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ температурной карты и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by. В Докшицах воздух охладился до +6,4 градуса (предыдущий рекорд был отмечен 15 июля 1978 года — 8,2 градуса), в Березинском заповеднике — до 6,5 (7,2 в 1978-м), в Кличеве — до 6,9 (7,9 в 1990-м), в Езерище — до 7,5 (9,1 в 1990-м).

Ночью 14 июля зарегистрированы новые рекорды на пяти метеостанциях в Витебской, Минской и Могилевской областях. До 6,4 градуса выше нуля похолодало в Орше (было 7,5 в 2004 году) и Горках (6,5 в 1990-м), до 6,7 — в Костюковичах (7,7 в 1986-м), до 7,6 — в Мстиславле (10,2 в 2015-м), до 7,8 — в Нарочи (8,9 в 2004-м). В Лынтупах повторен рекорд 1990 года — 7,5 градуса.

13 июля, как ранее сообщал БелаПАН, был побит рекорд ночи 80-летней давности для всей территории страны: в Езерище температура опустилась до +2,9 градуса. Прежний абсолютный минимум составлял 5,8 градуса (13 июля 1939 года в Житковичах). Рекорды обновились более чем в 10 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей.

Белгидромет назвал середину нынешнего лета самой холодной за последние 20 лет.

Между тем в первый летний месяц 18 дней (4—17, 20, 21, 26 и 30 июня), а также 1 июля фиксировались новые абсолютные максимумы температур. Впервые после августа 2015 года температура превысила 36 градусов тепла (36,4 в Брагине 1 июля).

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни прохладная погода сохранится.

 
 
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В ночь на 15 июля обновились абсолютные минимумы температур на четырех метеостанциях в Витебской и Могилевской областях.
 
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