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«Белавиа» ведет переговоры о компенсации из-за срыва поставки двух Boeing 737 MAX
16.07.2019 00:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 июля «Белавиа» открыла новый маршрут Минск-Мюнхен. В авиакомпании рассказали о проработке новых направлений в европейские города, а также в Китай и Индию. Разработка маршрутов приостановлена из-за того, что закупленные компанией Boeing 737 MAX не доставлены. Авиаперевозчик ведет переговоры о компенсации потерь, сообщили в эфире телеканал
После двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX многие страны приостановили эксплуатацию этих самолетов, а сама корпорация прекратила поставки этой модели. Беларусь
Генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров рассказал о переговорах по компенсации потерь национального перевозчика.
— Мы ведем сегодня переговоры не с Boeing, а с лизинговыми компаниями, с которыми у нас имеются договоры на компенсационный механизм. Потому что действительно мы (понесли — прим. ред.) как упущенную выгоду, так и конкретно убытки от того, что мы уже затратили большие средства на подготовку персонала, на подготовку наземной базы.
Напомним,
В октябре 2018 года в
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Первый самолет этой модели должен был прибыть в Беларусь в мае 2019 года.
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