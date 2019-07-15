Власти определили ставки авторского вознаграждения за музыку в эфире

Источник материала: Tut.by

Постановлением правительства от 13 июля 2019 года № 461 определены ставки авторского вознаграждения за использование музыки в эфире. Об этом сообщает Национальный правовой портал pravo.by .

За размещение музыки на радио, телевидении, IP-телевидении, радио- и телевещании в Интернет размер ставок составит 1% от получаемого пользователем дохода.

Также указано, что 1% дохода будет взиматься «при сообщении музыкальных произведений для всеобщего сведения посредством сети Интернет путем предоставления пользователем доступа к теле- и (или) радиопрограммам, производство и выпуск которых он не осуществляет, через сети электросвязи независимо от их принадлежности пользователю».

Кроме того, обновлен состав комиссии по государственной аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными правами.