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Власти определили ставки авторского вознаграждения за музыку в эфире
16.07.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Постановлением правительства от 13 июля 2019 года № 461 определены ставки авторского вознаграждения за использование музыки в эфире. Об этом сообщает Национальный правовой портал
За размещение музыки на радио, телевидении, IP-телевидении, радио- и телевещании в Интернет размер ставок составит 1% от получаемого пользователем дохода.
Также указано, что 1% дохода будет взиматься «при сообщении музыкальных произведений для всеобщего сведения посредством сети Интернет путем предоставления пользователем доступа к теле- и (или) радиопрограммам, производство и выпуск которых он не осуществляет, через сети электросвязи независимо от их принадлежности пользователю».
Кроме того, обновлен состав комиссии по государственной аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными правами.
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За размещение музыки на радио, телевидении, IP-телевидении, радио- и телевещании в Интернет размер ставок составит 1% от получаемого пользователем дохода.
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