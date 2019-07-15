Новые стандарты безбарьерной среды вводятся в Беларуси с 1 августа

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации в машиностроении и ресурсосбережении Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Екатерина Каритько.

Стандарты разработаны в соответствии с подпрограммой "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" и содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов и технических средств социальной реабилитации, обеспечивающих безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями.

В частности, СТБ ISO 23599-2019 призван помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению специальных элементов - тактильных указателей (предупреждающих и направляющих), которые обеспечивают правильное восприятие информации, передаваемой через тактильные поверхности как в помещениях, так и на открытых площадках (вблизи пешеходных переходов, железнодорожных платформ, лестниц, пандусов, эскалаторов, лифтов).

Стандарт СТБ EN 81-82-2019 направлен на повышение доступности лифтов для всех пассажиров, включая пассажиров с ограниченными возможностями, СТБ ISO 19026-2019 - на решение проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане, люди с инвалидностью при пользовании общественными туалетами (стандарт устанавливает требования к форме, цвету, расположению кнопок смыва, вызова).

СТБ ISO 10865-2-2019 устанавливает методы испытаний и требования к конструкции, характеристикам и маркировке систем крепления кресел-колясок, а также к соответствующим инструкциям и предупреждениям. "Безопасная перевозка обычно требует дополнительного оборудования для закрепления, удержания кресел-колясок в аварийных ситуациях. Стандарт предлагает альтернативные решения для эффективного использования пространства, удобства и независимости пассажиров во время поездки", - пояснила ведущий инженер БелГИСС.

СТБ EN 12182-2019 устанавливает общие технические требования и методы испытаний ассистивных устройств, которые относятся к медицинскому оборудованию. В их числе ортопедические приспособления для ходьбы, кресла-коляски, протезы, ходунки, трости.

Екатерина Каритько отметила, что новые стандарты создавались при поддержке общественных объединений инвалидов и Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра, соответствуют современным международным требованиям. "Работа по совершенствованию нормативной правовой базы продолжается", - добавила она.

Формирование безбарьерной среды - важнейшее условие обеспечения инвалидам и физически ослабленным лицам равных возможностей для участия в жизни общества. Речь идет о создании условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного передвижения (пешком, на колясках, личном и общественном транспорте); доступа в здания и сооружения, включая жилые дома и квартиры, передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма, объектах рекреационного и оздоровительного назначения; получения полного комплекса услуг и информации.-0-