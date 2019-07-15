ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые стандарты безбарьерной среды вводятся в Беларуси с 1 августа

16.07.2019 07:50 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Новые стандарты безбарьерной среды вводятся в Беларуси с 1 августа
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации в машиностроении и ресурсосбережении Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Екатерина Каритько.

Стандарты разработаны в соответствии с подпрограммой "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" и содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов и технических средств социальной реабилитации, обеспечивающих безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями.

В частности, СТБ ISO 23599-2019 призван помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению специальных элементов - тактильных указателей (предупреждающих и направляющих), которые обеспечивают правильное восприятие информации, передаваемой через тактильные поверхности как в помещениях, так и на открытых площадках (вблизи пешеходных переходов, железнодорожных платформ, лестниц, пандусов, эскалаторов, лифтов).

Стандарт СТБ EN 81-82-2019 направлен на повышение доступности лифтов для всех пассажиров, включая пассажиров с ограниченными возможностями, СТБ ISO 19026-2019 - на решение проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане, люди с инвалидностью при пользовании общественными туалетами (стандарт устанавливает требования к форме, цвету, расположению кнопок смыва, вызова).

СТБ ISO 10865-2-2019 устанавливает методы испытаний и требования к конструкции, характеристикам и маркировке систем крепления кресел-колясок, а также к соответствующим инструкциям и предупреждениям. "Безопасная перевозка обычно требует дополнительного оборудования для закрепления, удержания кресел-колясок в аварийных ситуациях. Стандарт предлагает альтернативные решения для эффективного использования пространства, удобства и независимости пассажиров во время поездки", - пояснила ведущий инженер БелГИСС.

СТБ EN 12182-2019 устанавливает общие технические требования и методы испытаний ассистивных устройств, которые относятся к медицинскому оборудованию. В их числе ортопедические приспособления для ходьбы, кресла-коляски, протезы, ходунки, трости.

Екатерина Каритько отметила, что новые стандарты создавались при поддержке общественных объединений инвалидов и Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра, соответствуют современным международным требованиям. "Работа по совершенствованию нормативной правовой базы продолжается", - добавила она.

Формирование безбарьерной среды - важнейшее условие обеспечения инвалидам и физически ослабленным лицам равных возможностей для участия в жизни общества. Речь идет о создании условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного передвижения (пешком, на колясках, личном и общественном транспорте); доступа в здания и сооружения, включая жилые дома и квартиры, передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма, объектах рекреационного и оздоровительного назначения; получения полного комплекса услуг и информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер...
 
Новости дня
Новости общества
 
Власти определили ставки авторского вознаграждения за музыку в эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика