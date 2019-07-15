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Белоруски без макияжа, пенсионный возраст, 11 квартир по дешевке и одинокий Макс - все за вчера

16.07.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну и тяжело же летом вставать на работу, вот бы обязательные каникулы были и у взрослых. Может, это стресс? Ожидание выходных с хорошей погодой точно поможет поднять настроение, а пока три ночи подряд обновлялись абсолютные минимумы температур. Что случилось в стране в понедельник, расскажем в нашем небольшом обзоре.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • МВФ снова советует властям Беларуси повысить пенсионный возраст. Подождите, мы еще с предыдущими рекомендациями не разобрались. Эксперты говорят, что население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ближайшие 30 лет заметно сократится, в отличие от стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Причины — низкая рождаемость и миграция. Чтобы сгладить негативные эффекты, в МВФ рекомендуют пойти на некоторые демографические реформы, в том числе повышение пенсионного возраста.
  • Прокурор запросил 9 лет колонии для главного инженера МЗКТ. Государственный обвинитель Юрий Шерснев заявил: вина Андрея Головача в получении взяток доказана в полном объеме. Напомним, что сами взяткодатели на допрос в суд не пришли, хотя вызывались не один раз. Главный инженер МЗКТ находится в СИЗО уже 50 месяцев. А адвокат Головача, на которую завели два уголовных дела, сейчас находится в больнице. Поговорили с коллегой женщины.


  • Помните историю о том, как бизнесмен купил 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% от цены? Общая стоимость квартир, между прочим, почти 2,5 млн рублей. В суде выясняют, как ему это удалось.
  • За последний год среди белорусов сократилось число трудовых мигрантов. Белорусы стали чаще отправляться на заработки в Чехию и Германию, а вот в Польшу, Литву и Россию — реже. На какие работы едут наши земляки?
  • Нацбанк запросил у коммерческих банков информацию о кредитоспособности 18 компаний и других проблемных заемщиков. Эта информация регулятору нужна «для анализа влияния деятельности отдельных кредитополучателей на устойчивость функционирования банковского сектора, а также для более полного раскрытия информации об уровне кредитного риска в банковском секторе». А мы вчера вспомнили, как поживают десять самых известных белорусских банкротов.
  • В Витебске торжественно закрыли «Славянский базар». Гала-концерт собрал на одной сцене артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Италии, Швеции. На концерте выступили София Ротару, Олга Бузова, группа Litesound, Йенни Берггрен — бывшая участница известной шведской группы Ace of Base, группа «Сурганова и Оркестр». Кстати, вчера же узнали, кто взял Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Какие у нас красивые женщины. Предложили белорускам сняться без макияжа для фотопроекта и получили большой отклик (сами не ожидали). Показываем вам результат работы и рассказываем истории трех смелых читательниц, для которых было очень важно заново познакомиться с собой настоящей.


  • 17-летний Максим пережил клиническую смерть, теперь парень должен заново учиться говорить, писать, считать, ухаживать за собой. Макса в этот сложный период поддерживает медперсонал РНПЦ, где он сейчас находится. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а единственной бабушки не стало, когда парень попал в больницу. Очень сложная история. Мы верим, что мир не без добрых людей (наши читатели доказывали это уже много раз), и кто-то обязательно захочет помочь Максиму.
  • Нам стали известны новые подробности по делу о распространении наркотиков, где фигурирует 41 обвиняемый, это так называемое маковое дело. Оказалось, что одного из фигурантов уже задерживали ранее и дали штраф за перевозку семян мака, еще один проходящий по делу — бывший следователь.
  • Специалисты Минздрава проводят анализ цен на лекарства и просят присылать чеки на препараты, которые за границей стоят дешевле. Что происходит?
  • Съездили в Ивье, где проживает самая большая татарская община в стране (500 человек в восьмитысячном городе). Узнали, как в небольшом городке уживаются сразу четыре конфессии, побывали на мусульманском кладбище, сходили на пятничную молитву. Местные рассказали, что хорошую работу найти сложно, молодежи приходится тусоваться на парковке, а теплицы с помидорами есть практически у каждого.

О СПОРТЕ

  • Как дела у наших теннисисток? Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Виктория Азаренко поднялась на 38-е место, опередив Александру Саснович, которая занимает сейчас 42-ю строчку.
  • Познакомились с классной семейной парой — лидеры тяжелоатлетической сборной страны Юлия и Петр Асаенок. Ребята рассказали о деревенском и детдомовском прошлом, как попали в спорт, а также о встрече с президентом. Говорят, что не знали, как и о чем заговорить с главой государства: «За столом с президентом казалось, что смотрим телевизор».

Все новости понедельника, 15 июля

Кстати. Если вы сейчас планируете отпуск, рассмотрите вариант путешествия на велосипеде, где будете предоставлены сами себе (а то в поезде и застрять надолго можно). Семья из Ханты-Мансийска решилась на такую поездку по Беларуси. Едут они с маленькой дочкой и сыном-грудничком. И хорошо едут, почитайте. А вот в Минске велошеринг столкнулся с проблемами: и приложение не очень корректно работает, и велосипеды люди портят.

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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