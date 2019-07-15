Белоруски без макияжа, пенсионный возраст, 11 квартир по дешевке и одинокий Макс - все за вчера

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Доброе утро!

Ну и тяжело же летом вставать на работу, вот бы обязательные каникулы были и у взрослых. Может, это стресс ? Ожидание выходных с хорошей погодой точно поможет поднять настроение, а пока три ночи подряд обновлялись абсолютные минимумы температур . Что случилось в стране в понедельник, расскажем в нашем небольшом обзоре.

САМОЕ ВАЖНОЕ

МВФ снова советует властям Беларуси повысить пенсионный возраст . Подождите, мы еще с предыдущими рекомендациями не разобрались. Эксперты говорят , что население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ближайшие 30 лет заметно сократится, в отличие от стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Причины — низкая рождаемость и миграция. Чтобы сгладить негативные эффекты, в МВФ рекомендуют пойти на некоторые демографические реформы, в том числе повышение пенсионного возраста.

. Подождите, мы еще с предыдущими рекомендациями не разобрались. Эксперты , что население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ближайшие 30 лет заметно сократится, в отличие от стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Причины — низкая рождаемость и миграция. Чтобы сгладить негативные эффекты, в МВФ рекомендуют пойти на некоторые демографические реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Прокурор запросил 9 лет колонии для главного инженера МЗКТ. Государственный обвинитель Юрий Шерснев заявил : вина Андрея Головача в получении взяток доказана в полном объеме. Напомним, что сами взяткодатели на допрос в суд не пришли, хотя вызывались не один раз. Главный инженер МЗКТ находится в СИЗО уже 50 месяцев. А адвокат Головача, на которую завели два уголовных дела, сейчас находится в больнице. Поговорили с коллегой женщины.





Помните историю о том, как бизнесмен купил 11 квартир в «Маяке Минска» за 10% от цены ? Общая стоимость квартир, между прочим, почти 2,5 млн рублей. В суде выясняют , как ему это удалось.

? Общая стоимость квартир, между прочим, почти 2,5 млн рублей. В суде , как ему это удалось. За последний год среди белорусов сократилось число трудовых мигрантов . Белорусы стали чаще отправляться на заработки в Чехию и Германию, а вот в Польшу, Литву и Россию — реже. На какие работы едут наши земляки?

. Белорусы стали чаще отправляться на заработки в Чехию и Германию, а вот в Польшу, Литву и Россию — реже. На какие работы наши земляки? Нацбанк запросил у коммерческих банков информацию о кредитоспособности 18 компаний и других проблемных заемщиков. Эта информация регулятору нужна «для анализа влияния деятельности отдельных кредитополучателей на устойчивость функционирования банковского сектора, а также для более полного раскрытия информации об уровне кредитного риска в банковском секторе». А мы вчера вспомнили, как поживают десять самых известных белорусских банкротов .

и других проблемных заемщиков. Эта информация регулятору «для анализа влияния деятельности отдельных кредитополучателей на устойчивость функционирования банковского сектора, а также для более полного раскрытия информации об уровне кредитного риска в банковском секторе». А мы вчера вспомнили, как поживают . В Витебске торжественно закрыли «Славянский базар». Гала-концерт собрал на одной сцене артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Италии, Швеции. На концерте выступили София Ротару, Олга Бузова, группа Litesound, Йенни Берггрен — бывшая участница известной шведской группы Ace of Base, группа «Сурганова и Оркестр». Кстати, вчера же узнали , кто взял Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Какие у нас красивые женщины. Предложили белорускам сняться без макияжа для фотопроекта и получили большой отклик (сами не ожидали). Показываем вам результат работы и рассказываем истории трех смелых читательниц , для которых было очень важно заново познакомиться с собой настоящей.





17-летний Максим пережил клиническую смерть , теперь парень должен заново учиться говорить, писать, считать, ухаживать за собой. Макса в этот сложный период поддерживает медперсонал РНПЦ, где он сейчас находится. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а единственной бабушки не стало, когда парень попал в больницу. Очень сложная история . Мы верим, что мир не без добрых людей (наши читатели доказывали это уже много раз), и кто-то обязательно захочет помочь Максиму.

, теперь парень должен заново учиться говорить, писать, считать, ухаживать за собой. Макса в этот сложный период поддерживает медперсонал РНПЦ, где он сейчас находится. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а единственной бабушки не стало, когда парень попал в больницу. Очень . Мы верим, что мир не без добрых людей (наши читатели доказывали это уже много раз), и кто-то обязательно захочет помочь Максиму. Нам стали известны новые подробности по делу о распространении наркотиков , где фигурирует 41 обвиняемый, это так называемое маковое дело . Оказалось, что одного из фигурантов уже задерживали ранее и дали штраф за перевозку семян мака, еще один проходящий по делу — бывший следователь.

, где фигурирует 41 обвиняемый, это так называемое . Оказалось, что одного из фигурантов уже задерживали ранее и дали штраф за перевозку семян мака, еще один проходящий по делу — бывший следователь. Специалисты Минздрава проводят анализ цен на лекарства и просят присылать чеки на препараты , которые за границей стоят дешевле. Что происходит?

, которые за границей стоят дешевле. Съездили в Ивье, где проживает самая большая татарская община в стране (500 человек в восьмитысячном городе). Узнали , как в небольшом городке уживаются сразу четыре конфессии, побывали на мусульманском кладбище, сходили на пятничную молитву. Местные рассказали, что хорошую работу найти сложно, молодежи приходится тусоваться на парковке, а теплицы с помидорами есть практически у каждого.

О СПОРТЕ

Как дела у наших теннисисток ? Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Виктория Азаренко поднялась на 38-е место, опередив Александру Саснович, которая занимает сейчас 42-ю строчку.

? Арина Женской теннисной ассоциации (WTA). Виктория Азаренко поднялась на 38-е место, опередив Александру Саснович, которая занимает сейчас 42-ю строчку. Познакомились с классной семейной парой — лидеры тяжелоатлетической сборной страны Юлия и Петр Асаенок. Ребята рассказали о деревенском и детдомовском прошлом, как попали в спорт, а также о встрече с президентом. Говорят, что не знали, как и о чем заговорить с главой государства: «За столом с президентом казалось, что смотрим телевизор».

Все новости понедельника, 15 июля

Кстати. Если вы сейчас планируете отпуск, рассмотрите вариант путешествия на велосипеде, где будете предоставлены сами себе (а то в поезде и застрять надолго можно). Семья из Ханты-Мансийска решилась на такую поездку по Беларуси. Едут они с маленькой дочкой и сыном-грудничком . И хорошо едут, почитайте. А вот в Минске велошеринг столкнулся с проблемами : и приложение не очень корректно работает, и велосипеды люди портят.

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