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Правительство определило ставки авторского вознаграждения за использование музыки в эфире

16.07.2019 09:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Правительство определило ставки авторского вознаграждения за использование музыки в эфире
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило ставки авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений при их передаче в эфир. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 июля 2019 года №461, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением определены ставки авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений путем передачи в эфир, по кабелю и другим способом сообщения для всеобщего сведения. Они составят 1% от получаемого пользователем дохода.

Согласно закону об авторском праве, размер вознаграждения не может быть ниже минимальных ставок, установленных Советом Министров.

Кроме того, обновлен состав комиссии по государственной аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными правами. В него включены представители Минкульта, Мининформа, Министерства промышленности, ГКНТ, Белорусского союза композиторов, Белорусской гильдии актеров кино, Белорусского союза театральных деятелей и Белорусской конфедерации творческих союзов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило ставки авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений при их передаче в эфир. Это...
 
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