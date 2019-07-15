ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все засохшие на Гомельщине деревья заменят осенью и впредь обещают поливать

16.07.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомельском облисполкоме озаботились качеством озеленения. Решено, что все засохшие в области деревья заменят осенью на новые и проследят, чтобы отныне инциденты с их гибелью не повторялись.


Фото:prokuratura.gov.by

Подсчитано, что из 70 тыс. саженцев в Гомеле и райцентрах погибли 10 тыс. Деревья усыхали целыми аллеями. Об этом недавно рассказали и в прокуратуре области.

К примеру, в мае по улице Мазурова от остановки общественного транспорта «Ледовый дворец» до рынка «Прудковский» было высажено более 80 саженцев ивы высотой более 2 метров со сформировавшейся кроной. Ни одно из деревьев не прижилось по причинам позднего срока озеленения, отсутствия плодородного слоя почвы и недостаточного полива.

Осенью дело обещают поправить.

— Принято решение компенсировать усохшие посадки в полном объеме. Менять породы не будут, предпочтение отдадут тем же березам, кленам и дубам. Экологи будут контролировать качество посадочного материала в питомниках: важно, чтобы к пересадке на новое место жительства готовились только здоровые экземпляры, — рассказал городскому журналу «Белка» председатель комитета природных ресурсов Андрей Сущевич.

Он пригласил жителей города присоединиться к очередной озеленительной кампании и благоустроить свои дворы и прилегающие скверы. Саженцы для этого можно самостоятельно выкопать из санитарных зон, которые укажут в лесхозах. Платить за это не нужно. А вот согласовать место посадки с местными коммунальниками необходимо.

Сажать деревья советуют с более-менее целой корневой системой, а в идеале — и с комом земли, нужно обеспечить полив в первое время. При соблюдении этих условий дерево может перенести посадку без стресса.

Андрей Сущевич призвал будущих участников акции отнестись к ней добросовестно. А подрядным организациям напомнил, что восстанавливать утраченные объекты растительного мира им, так или иначе, придется до победного конца и за собственный счет.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельском облисполкоме озаботились качеством озеленения. Решено, что все засохшие в области деревья заменят осенью на новые и проследят, чтобы отныне инциденты...
 
Новости дня
Новости общества
 
Правительство определило ставки авторского вознаграждения за использование музыки в эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика