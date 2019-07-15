Все засохшие на Гомельщине деревья заменят осенью и впредь обещают поливать

Источник материала: Tut.by

В Гомельском облисполкоме озаботились качеством озеленения. Решено, что все засохшие в области деревья заменят осенью на новые и проследят, чтобы отныне инциденты с их гибелью не повторялись.



Фото:prokuratura.gov.by

Подсчитано, что из 70 тыс. саженцев в Гомеле и райцентрах погибли 10 тыс. Деревья усыхали целыми аллеями. Об этом недавно рассказали и в прокуратуре области.

К примеру, в мае по улице Мазурова от остановки общественного транспорта «Ледовый дворец» до рынка «Прудковский» было высажено более 80 саженцев ивы высотой более 2 метров со сформировавшейся кроной. Ни одно из деревьев не прижилось по причинам позднего срока озеленения, отсутствия плодородного слоя почвы и недостаточного полива.

Осенью дело обещают поправить.

— Принято решение компенсировать усохшие посадки в полном объеме. Менять породы не будут, предпочтение отдадут тем же березам, кленам и дубам. Экологи будут контролировать качество посадочного материала в питомниках: важно, чтобы к пересадке на новое место жительства готовились только здоровые экземпляры, — рассказал городскому журналу «Белка» председатель комитета природных ресурсов Андрей Сущевич.

Он пригласил жителей города присоединиться к очередной озеленительной кампании и благоустроить свои дворы и прилегающие скверы. Саженцы для этого можно самостоятельно выкопать из санитарных зон, которые укажут в лесхозах. Платить за это не нужно. А вот согласовать место посадки с местными коммунальниками необходимо.

Сажать деревья советуют с более-менее целой корневой системой, а в идеале — и с комом земли, нужно обеспечить полив в первое время. При соблюдении этих условий дерево может перенести посадку без стресса.

Андрей Сущевич призвал будущих участников акции отнестись к ней добросовестно. А подрядным организациям напомнил, что восстанавливать утраченные объекты растительного мира им, так или иначе, придется до победного конца и за собственный счет.