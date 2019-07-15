Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 17 июля

Источник материала: БелТА

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла.-0-

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