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Бульба против БАТЭ. Что из этих понятий белорусам ближе? Голосуйте!

16.07.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные игры

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Пока Полоцк в голосовании обошел Солодуху, а хоккей проиграл Купалью. Получится ли сегодня у БАТЭ обойти бульбу? Выбирайте!


Бульба

• Это «второй хлеб» и главный мем для белорусов

• Из картофеля готовят драники

• Существует стереотип, что белорусы — мировые лидеры по потреблению картофеля

• В белорусской Википедии в статье о картошке есть раздел «влияние картофеля на культуру». Серьёзно


БАТЭ

• Cамый успешный и знаменитый белорусский частный спортивный клуб

• Большинство игроков основного состава — белорусы, сам клуб базируется в Борисове

• Первый белорусский спортивный клуб, который стал участником групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы

• Единственная надежда белорусов на футбол

Опрос

Бульба VS БАТЭ

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У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно - родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих...
 
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