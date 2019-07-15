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Летние смены «зеленых» школ этим летом обучат и оздоровят 350 детей

16.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Нынешним летом планируется провести три смены «зеленых» школ, в которых оздоровятся 350 детей со всей республики, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Летние смены «зеленых» школ этим летом обучат и оздоровят 350 детей

В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда» завершилась первая летняя 12-дневная смена «зеленых» школ, в которой приняли участие 140 детей и 10 педагогов, а также появился интерактивный и инклюзивный «зеленый» класс, открывающий новые возможности для экологического образования в Минском районе. Данная смена стала первой в серии из трех организованных в рамках экодвижения «Зеленые школы» проекта «Экомониторинг», финансируемого Евросоюзом и реализуемого ПРООН совместно с Министерством природы и охраны окружающей среды Беларуси.

«В общей сложности в трех сменах примут участие 350 школьников и педагоги со всех уголков Беларуси. Так мы хотим не только оздоровить и укрепить здоровье детей, но и расширить их экологические знания через наблюдения, эксперименты и реализацию собственных проектов», — отметили в ПРООН.

Две предстоящие смены пройдут в центре «Надежда» 1-12 августа и в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» 18-29 августа.

Отдыхают и занимаются в сменах школьники от 8 до 16 лет, включая детей с ограниченными возможностями. Прежде всего это учащиеся образовательных учреждений, участвующих в проекте «Зеленые школы». Это позволит актуализировать и углубить знания школьников о видовом разнообразии флоры и фауны, участвовать в сохранении и увеличении биоразнообразия, совершенствовать умения ребят проводить наблюдения, исследования в природе и в быту, вовлекать детей в экологический мониторинг и простейшие исследования методами биоиндикации окружающей среды.

Ребята знакомятся с различными источниками энергии, структурой потребления электроэнергии и воды, способами их экономии, узнают об источниках отходов и способах их минимизации, переработки и вторичного использования. Кроме того, «зеленые» смены — это и возможность для ребят развить навыки ведения дискуссии.

Развитие экодвижения «Зеленые школы» дает возможность школьникам стать проводниками экологической информации и лидерами мнений. Расширение этой сети в Беларуси приближает присоединение к международной сети экошкол.

В настоящее время экошколы работают более чем в 60 странах мира от Великобритании и Франции до Марокко и Южно-Африканской Республики. В Беларуси в рамках проекта около 150 школ подключаются к зеленому движению (первые 47 сертификатов были выданы в 2013 году школам в Мостах, Кобрине, Миорах и Шарковщине, остальные претенденты — на пути к получению подтверждающего документа).

Источник: БелТА

 
 
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Нынешним летом планируется провести три смены «зеленых» школ, в которых оздоровятся 350 детей со всей республики, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе
 
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