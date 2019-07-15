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В Минске ремонтируют велодорожку, которая идет вдоль Свислочи
16.07.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске ремонтируют велодорожку. На некоторых участках возле Дворца спорта сняли покрытие. Велосипедистам там приходится ехать по пешеходной части.
О том, что магистральную велодорожку вдоль Свислочи ждет большой ремонт,
Работы начались в ночь с 14 на 15 июля и должны завершиться к 18 июля, сообщали в «Горремавтодоре».
Магистральную велодорожку вдоль Свислочи построили в 2009 году. Она очень востребована: в сезон по ней проезжает до 500 велосипедистов в час. Об этом TUT.BY
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На некоторых участках возле Дворца спорта сняли покрытие. Велосипедистам там приходится ехать по пешеходной части
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