В Минске ремонтируют велодорожку, которая идет вдоль Свислочи

Источник материала: Tut.by

В Минске ремонтируют велодорожку. На некоторых участках возле Дворца спорта сняли покрытие. Велосипедистам там приходится ехать по пешеходной части.





О том, что магистральную велодорожку вдоль Свислочи ждет большой ремонт, рассказывало агентство «Минск-Новости». Речь идет об участке от парка «Дримленд» до Дворца спорта. На дорожке меняют покрытие.

Работы начались в ночь с 14 на 15 июля и должны завершиться к 18 июля, сообщали в «Горремавтодоре».













Магистральную велодорожку вдоль Свислочи построили в 2009 году. Она очень востребована: в сезон по ней проезжает до 500 велосипедистов в час. Об этом TUT.BY рассказывал представитель Минского велосипедного общества.