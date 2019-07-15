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В Минске ремонтируют велодорожку, которая идет вдоль Свислочи

16.07.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ремонтируют велодорожку. На некоторых участках возле Дворца спорта сняли покрытие. Велосипедистам там приходится ехать по пешеходной части.


О том, что магистральную велодорожку вдоль Свислочи ждет большой ремонт, рассказывало агентство «Минск-Новости». Речь идет об участке от парка «Дримленд» до Дворца спорта. На дорожке меняют покрытие.

Работы начались в ночь с 14 на 15 июля и должны завершиться к 18 июля, сообщали в «Горремавтодоре».






Магистральную велодорожку вдоль Свислочи построили в 2009 году. Она очень востребована: в сезон по ней проезжает до 500 велосипедистов в час. Об этом TUT.BY рассказывал представитель Минского велосипедного общества.

 
Теги: Минск
 
 
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На некоторых участках возле Дворца спорта сняли покрытие. Велосипедистам там приходится ехать по пешеходной части
 
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