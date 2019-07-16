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В столице несколько дней ищут 75-летнюю женщину
16.07.2019 22:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице пропала 75-летняя женщина. Ее ищут уже несколько дней, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Любовь Куликовская проживает на улице Матусевича, д. 86. 12 июля женщина была около 9-й клинической больницы (ул. Семашко, д. 8), откуда в промежутке с 14.00 до 15.00 ушла в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Волонтеры предупреждают: у женщины деменция.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы седые, окрашены в светло-розовый цвет.
Особые приметы: белые пятна вокруг глаз, губ и по всей коже (болезнь витилиго), сутулость, одно плечо выше другого.
Балы одета: красная мужская рубашка в черную клетку, черные лосины, черные носки, черные резиновые шлепанцы. С собой был белый пакет с вещами, в котором находились спортивный костюм ярко-синего цвета с белыми лампасами, белая футболка (могла переодеться).
Всех, кто владеет информацией о пропавшей женщине, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 либо 102.
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12 июля женщина была около 9-й клинической больницы (ул. Семашко, д. 8), откуда в промежутке с 14.00 до 15.00 ушла в неизвестном направлении и пропала.
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