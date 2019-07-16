В столице несколько дней ищут 75-летнюю женщину

Источник материала: Tut.by

В столице пропала 75-летняя женщина. Ее ищут уже несколько дней, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Любовь Куликовская проживает на улице Матусевича, д. 86. 12 июля женщина была около 9-й клинической больницы (ул. Семашко, д. 8), откуда в промежутке с 14.00 до 15.00 ушла в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры предупреждают: у женщины деменция.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы седые, окрашены в светло-розовый цвет.

Особые приметы: белые пятна вокруг глаз, губ и по всей коже (болезнь витилиго), сутулость, одно плечо выше другого.

Балы одета: красная мужская рубашка в черную клетку, черные лосины, черные носки, черные резиновые шлепанцы. С собой был белый пакет с вещами, в котором находились спортивный костюм ярко-синего цвета с белыми лампасами, белая футболка (могла переодеться).

Всех, кто владеет информацией о пропавшей женщине, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 либо 102.