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Сорок комплектов наград разыграют на XIII летней международной Сбербанкиаде в Минске

16.07.2019 21:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сорок комплектов наград разыграют на XIII летней международной Сбербанкиаде в Минске. Это главный спортивный турнир сотрудников группы Сбербанка и одно из крупнейших корпоративных состязаний в мире. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе банка.

В соревнованиях, которые продлятся до 21 июля, принимают участие более 2 тыс. сотрудников Сбербанка из 83 субъектов России и 22 зарубежных стран присутствия. За победу в общекомандном зачете будут бороться 20 команд из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний банка. Спортсмены разыграют 40 комплектов медалей в 12 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, кроссфит, теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и сквош.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась во Дворце спорта. Режиссером-постановщиком церемонии выступил чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. В церемонии открытия приняли участие почетные гости и звезды отечественного спорта.

"Хочу от имени всего банка сказать огромное спасибо команде организаторов, всей команде правительства и лично Президенту Беларуси Александру Лукашенко. У нас много прекрасных традиций в Сбербанке. И одна из них - это уважать спорт, нести культуру и энергию в свои семьи и общество. Мы являемся заметной частью нашей страны и других стран, где мы присутствуем. И очень важно, помимо финансовой, технологической, корпоративной культуры, чтобы мы несли культуру здорового образа жизни и обучения в течение всей жизни", - отметил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, за вывеской банка стоят не только важные финансовые операции, но и жизнь огромного коллектива людей. "Спорт - это не только достижения, это умение не унывать и радоваться жизни. Герман Греф всегда ставит задачи, которые кажутся почти невыполнимыми, но он многократно доказывал, что для Сбербанка нет рубежей, которые нельзя взять. Желаю вам эти рубежи брать в спорте, в отношениях со своими близкими и помнить, что за вами - огромная страна", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сорок комплектов наград разыграют на XIII летней международной Сбербанкиаде в Минске. Это главный спортивный турнир сотрудников группы...
 
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